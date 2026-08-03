رئيس فلسطين: الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد في 28 نوفمبر المقبل

أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الاثنين، دعمه الكامل لعمل لجنة الانتخابات المركزية واستقلاليتها في أداء مهامها، مشدداً على أن الانتخابات ستُجرى في موعدها المحدد بتاريخ 28 نوفمبر المقبل، باعتبارها استحقاقاً وطنياً وديمقراطياً يعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال لقاء "عباس"، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، رئيس لجنة الانتخابات المركزية رامي الحمد الله، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأطلع الحمد الله، الرئيس الفلسطيني، على آخر الاستعدادات اللوجستية والفنية والإدارية التي تقوم بها اللجنة لإجراء الانتخابات، بما يشمل تحديث سجل الناخبين، وتجهيز مراكز الاقتراع، والترتيبات الخاصة بإجرائها، مؤكداً أن اللجنة ماضية في عملها وفق الجدول الزمني المقرر بالتنسيق مع كل الجهات المعنية لضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها.

وشدد "عباس" على أهمية تضافر الجهود كافة لإنجاح إجراء الانتخابات التشريعية بكل نزاهة وشفافية، بما يعزز الوحدة الوطنية ويرسخ مبادئ التعددية السياسية والديمقراطية.