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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشيلسي يضم قائد ليفربول الإنجليزي السابق

تشيلسي
تشيلسي
مجدي سلامة

أعلن تشيلسي، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الاثنين التعاقد مع لاعب الوسط المخضرم جوردان هندرسون لمدة عامين عقب رحيله عن برينتفورد.

وانضم هندرسون (36 عاما) إلى تشيلسي في صفقة انتقال مجانية بعد أن خاض 34 مباراة مع برنتفورد الموسم الماضي، وكان جزءا من تشكيلة إنجلترا في كأس العالم.

وقال هندرسون في بيان "نظرا لحجم النادي، والمدرب الذي أكن له إعجابا كبيرا، وجودة اللاعبين، كانت هذه فرصة هائلة لم أستطع رفضها. كما تأثرت كثيرا برغبة الملاك الشديدة في أن يتألق تشيلسي ويسير في الاتجاه الصحيح".

وترقى هندرسون في أكاديمية سندرلاند قبل أن ينضم في 2011 إلى ليفربول، حيث قضى 12 موسما في أنفيلد، خاض خلالها 492 مباراة في جميع المسابقات وكان قائد الفريق الفائز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 2020.

ورحل عن ليفربول في 2023 لينضم إلى الاتفاق السعودي، لكنه رحل بعد ستة أشهر لينضم إلى أياكس أمستردام الهولندي قبل أن ينتقل إلى برنتفورد العام الماضي.

ولعب هندرسون ست دقائق فقط في كأس العالم 2026 قبل أن يتعرض لكسر في ذراعه في حادث وقع بعد المباراة عقب فوز إنجلترا على المكسيك في دور 16.

وبات ثاني لاعب إنجليزي ينضم إلى تشيلسي في فترة الانتقالات الحالية بقيادة المدرب الجديد تشابي ألونسو، بعد التعاقد مع لاعب خط الوسط الإنجليزي مورجان روجرز قادما من أستون فيلا في صفقة قياسية.

بداية تشيلسي 

ويبدأ تشيلسي، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز العاشر في الدوري، موسمه الجديد بمواجهة غريمه المحلي فولهام في 24 أغسطس.

يُذكر أن جوردان هندرسون كان قائد فريق ليفربول الإنجليزي قبل الرحيل إلى الدوري السعودي عبر بوابة الاتفاق.

تشيلسي ليفربول هندرسون

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