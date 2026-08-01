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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسميًا .. تشيلسي يضم داني ويلبيك بطلب من تشابي ألونسو

داني ويلبيك
داني ويلبيك
إسلام مقلد

في خطوة مفاجئة تخالف السياسة التي اتبعها خلال السنوات الأخيرة، أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي تعاقده رسميًا مع المهاجم المخضرم داني ويلبيك، قادمًا من برايتون، بعقد يمتد لمدة موسمين، بناءً على رغبة المدير الفني الإسباني تشابي ألونسو.

ونشر النادي اللندني بيانًا رسميًا عبر موقعه الإلكتروني، جاء فيه: "يسر نادي تشيلسي الإعلان عن التعاقد مع داني ويلبيك قادمًا من برايتون وهوف ألبيون"، ليبدأ اللاعب الإنجليزي، البالغ من العمر 35 عامًا، تحديًا جديدًا في مسيرته داخل الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشابي ألونسو يتمسك بالخبرة

وجاءت الصفقة استجابة مباشرة لرغبة تشابي ألونسو، الذي تولى القيادة الفنية لتشيلسي هذا الصيف، بعدما طلب التعاقد مع مهاجم يمتلك خبرات كبيرة في الكرة الإنجليزية، قادر على قيادة الخط الأمامي داخل وخارج الملعب.

ويرى المدرب الإسباني أن وجود لاعب بحجم ويلبيك سيمنح الفريق توازنًا أكبر، خاصة في ظل اعتماد تشيلسي خلال السنوات الأخيرة على العناصر الشابة.

أرقام مميزة مع برايتون

وقدم ويلبيك موسمًا مميزًا مع برايتون، حيث شارك في 40 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 14 هدفًا، إضافة إلى تمريرتين حاسمتين، ليؤكد استمرار قدرته على المنافسة رغم تقدمه في العمر.

ويمتلك المهاجم الإنجليزي مسيرة طويلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سبق له ارتداء قمصان مانشستر يونايتد وأرسنال، قبل انتقاله إلى برايتون، حيث أصبح أحد أبرز عناصر الفريق خلال المواسم الأخيرة.

صفقة بشروط مناسبة

وساعد قرب نهاية عقد ويلبيك مع برايتون على تسهيل المفاوضات، إذ لم يكن يتبقى في عقده سوى عام واحد، وهو ما سمح لتشيلسي بحسم الصفقة بشروط مالية مناسبة، قبل توقيع اللاعب على عقد يمتد حتى صيف عام 2028.

تغيير واضح في سياسة التعاقدات

وتعكس صفقة ويلبيك تحولًا ملحوظًا في استراتيجية تشيلسي، الذي ركز خلال الأعوام الماضية على استقطاب المواهب الشابة، إلا أن الإدارة منحت تشابي ألونسو صلاحيات واسعة في ملف التعاقدات، تنفيذًا لرؤيته الفنية لبناء فريق أكثر توازنًا بين الخبرة والشباب.

وكان النادي قد دعم صفوفه هذا الصيف أيضًا بالتعاقد مع مورجان روجرز في صفقة ضخمة بلغت قيمتها 138 مليون يورو، قبل أن يضيف ويلبيك ليمنح الخط الهجومي عنصر الخبرة الذي كان يبحث عنه الجهاز الفني.

تحدٍ جديد للمهاجم الإنجليزي

وبانضمامه إلى تشيلسي، يواصل داني ويلبيك مسيرته بالكامل داخل المملكة المتحدة، في تجربة جديدة يسعى خلالها لإثبات أن الخبرة لا تزال قادرة على صناعة الفارق، وقيادة أحد أكبر أندية إنجلترا في مرحلة جديدة تحت قيادة تشابي ألونسو.

نادي تشيلسي نادي تشيلسي الإنجليزي تشيلسي داني ويلبيك تشابي ألونسو

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