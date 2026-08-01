الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر.. تصاعد عمليات الهدم الإسرائيلية في جنوب لبنان يثير قلقاً بالغاً

أعرب مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص في لبنان، عن قلقه الشديد إزاء تصاعد عمليات التفجير والهدم التي تنفذها إسرائيل في جنوب لبنان، داعياً إلى وقف هذه العمليات واللجوء إلى القنوات الدبلوماسية لمعالجة أي قضايا عالقة.

وقال مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة بالإنابة، جان أرنو، في بيان نشره عبر منصة "إكس"، إن حجم التفجيرات وعمليات التدمير في الجنوب اللبناني يثير قلقاً بالغاً، مؤكداً ضرورة وضع حد للتصعيد المتواصل في وتيرة الهدم.

وشدد المكتب على أن الحلول الدبلوماسية لا تزال متاحة لمعالجة الملفات العالقة، بما يسهم في تجنب مزيد من التوتر والتصعيد.

وفي السياق ذاته، كان الرئيس اللبناني جوزاف عون قد أدان، الجمعة، التفجيرات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع للبنية التحتية ومعالم أثرية في جنوب البلاد، واصفاً إياها بأنها "تصعيد بالغ الخطورة" يهدد سلامة المواطنين وأمنهم.