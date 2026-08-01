قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طقس شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة.. الأرصاد تكشف تفاصيل ذروة الموجة الحارة
واشنطن بوست: جنرال أمريكي يحذر البنتاجون من عجز بحري يهدد حماية إسرائيل
رئيسة وزراء إيطاليا: الدفاع عن حدود الاتحاد الأوروبي مسؤولية مشتركة
روميرو على أعتاب العودة إلى الكالتشيو من بوابة إنتر ميلان
كاتب صحفي: اجتماع القاهرة يمهد لانطلاق تنفيذ اتفاق غزة بمشاركة الفصائل الفلسطينية
الجيش الإسرائيلي: إصابة ضابط خلال اشتباكات في جنوب لبنان
أسعار شرائح الكهرباء الجديدة بعد الزيادة.. احسب فاتورتك
المال والبنون رزق .. أحمد تيمور يكشف حقيقة حمل مي عز الدين
زلزال 4.7 ريختر يضرب كوماموتو اليابانية
انهيار منزل 3 طوابق في أبنوب .. وانقطاع الكهرباء بالمنطقة المحيطة | صور
خطوة جديدة تقلب الموازين.. هل يرحل مصطفى شوبير عن الأهلي؟
في اتصال مع الرئيس السيسي.. ماكرون يتضامن مع مصر بحادث السفينتين بميناء دمياط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قصف مدفعي يستهدف بلدة بني حيان جنوب لبنان وسط تصاعد التوتر على الحدود

جنوب لبنان
جنوب لبنان
القسم الخارجي

شهد جنوب لبنان، السبت، تصعيدًا ميدانيًا جديدًا بعد تعرض بلدة بني حيان في قضاء مرجعيون لقصف مدفعي، وفق ما أفادت به مراسلة قناة العربية، في أحدث تطور يعكس استمرار التوتر الأمني على طول الحدود اللبنانية الجنوبية.

وبحسب المعلومات الأولية، استهدف القصف المدفعي محيط البلدة، دون أن تصدر في الساعات الأولى بيانات رسمية تؤكد حجم الأضرار أو تكشف عن وقوع خسائر بشرية. كما لم تعلن السلطات اللبنانية أو الجهات العسكرية المختصة تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الاستهداف أو نتائجه حتى وقت إعداد هذا الخبر.

ويأتي هذا القصف في سياق سلسلة من العمليات العسكرية المتبادلة التي تشهدها المناطق الحدودية في جنوب لبنان خلال الأشهر الأخيرة، حيث تعرضت بلدات عدة، من بينها بني حيان، لقصف متكرر في ظل استمرار المواجهات والتوترات الأمنية. وتشير تقارير ميدانية إلى أن المنطقة لا تزال تشهد تحركات عسكرية متقطعة وعمليات قصف متبادل، ما يفاقم الأوضاع الإنسانية ويزيد من مخاوف السكان المحليين.

وتواصل الجهات الرسمية اللبنانية متابعة التطورات الميدانية، بينما تراقب قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) الأوضاع في منطقة عملياتها، وسط دعوات دولية متكررة إلى ضبط النفس والالتزام بوقف التصعيد حفاظًا على الاستقرار في الجنوب ومنع اتساع رقعة المواجهات.

ومن المرتقب صدور بيانات رسمية من الجيش اللبناني أو الجهات المعنية لتوضيح ملابسات القصف وتقييم تداعياته، في وقت تبقى فيه الأوضاع الميدانية قابلة للتطور مع استمرار حالة التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. 

جنوب لبنان اسرائيل الحرب ايران ميليشيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026.. موعد المرحلة الأولى والحد الأدنى للقبول

تنسيق الجامعات 2026

لو جايب 50% أدخل إيه علمي علوم؟.. قائمة الكليات المتاحة في تنسيق الجامعات 2026

عداد الكهرباء

سر صغير للحفاظ على رصيد العداد بعد زيادة أسعار الكهرباء

اجواء حارة

طقس اليوم السبت | الأرصاد الجوية تكشف موعد انكسار الموجة الحارة في مصر

تركى ال شيخ

تركي آل الشيخ يكشف تطورات حالته الصحية ويوجه رسالة شكر إلى أمير عيد

غير العداد من كودي إلى قانوني

بعد ارتفاع أسعار الكهرباء.. إزاي تغير العداد من كودي إلى قانوني بدون تصالح؟

أرشيفي

تضرر غرفة المحرك في ناقلة نفط بعد إصابتها بمقذوف قبالة ليما في عمان

جون ادوارد

أحمد سليمان يكشف سبب رحيل جون إدوارد عن الزمالك

ترشيحاتنا

غير العداد من كودي إلى قانوني

بعد ارتفاع أسعار الكهرباء.. إزاي تغير العداد من كودي إلى قانوني بدون تصالح؟

التوقيت الصيفي

الساعة هترجع 60 دقيقة.. انتهاء التوقيت الصيفي 2026 رسميًا منتصف ليل يوم خميس

أرخص الكليات الخاصة والأهلية

تبدأ من 40 ألف جنيه وتسمح بالتقسيط.. قائمة أقل الكليات الخاصة والأهلية المعتمدة سعرا في تنسيق 2026

بالصور

لوك كاجوال.. ليلى علوي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

فيديو

والد تامر حسني

والد تامر حسني .. اختفى عن ابنه 20 عامًا وعاد له وهو نجم النجوم

حسن وائل

جمهور «اللعبة» يحتفل بـ«كريم العاق».. حصل على نتيجة 95.5%؜

أبناء الفنانين

أبناء الفنانين يقتحمون عالم الغناء.. موهبة ولا جينات ولا واسطة؟

شهيد الشهامة

شهيد الشهامة بمطروح.. يوسف أيمن ضحى بحياته لإنقاذ أسرة قبل ساعات من نتيجة الثانوية العامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

المزيد