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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فون دير لاين تؤكد ضرورة تعزيز الرقابة على الحدود الأوروبية

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين،
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين،
أ ش أ

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم /السبت/، ضرورة تعزيز الرقابة على الحدود الأوروبية، عقب محادثات مع مسئولين في المفوضية لبحث أزمة موجة الهجرة الجماعية الأخيرة إلى إسبانيا عبر جيب سبتة .
وقالت فون دير لاين - في منشور عبر صفحتها الرسمية على منصة "إكس" اليوم /السبت/- إنها عقدت اجتماعا عبر الهاتف مع المفوض الأوروبي للشئون الداخلية والهجرة ماجنوس برونر، والمفوضة الأوروبية لشئون المتوسط دوبرافكا شويتسا "للاطلاع على آخر المستجدات بشأن الوضع في جيب سبتة" .
وأضافت "الخبر السار هو أن الغالبية العظمى ممن دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية قد عادوا إلى المغرب، بفضل الجهود الفعّالة التي بذلتها أجهزة إنفاذ القانون الإسبانية والمغربية، ولم يصل أي شخص إلى إسبانيا أو أي دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي".
ونوهت إلى أن الواقعة تُظهر "أهمية الرقابة على حدودنا الأوروبية، لدينا نظام قوي، لكنه بحاجة إلى مزيد من التعزيز".
وتابعت قائلة: "يجب أن نبقى متيقظين عند كل نقطة دخول رئيسية، وأن نحافظ على تنسيق وثيق بين جميع السلطات، وفي الوقت نفسه، نحتاج إلى استخلاص الدروس المستفادة لتحسين قدرتنا على الصمود في وجه التحديات الأوروبية".
وقالت فون دير لاين إن المفوضية الأوروبية "عرضت على إسبانيا الدعم منذ اللحظة الأولى"، كما ذكرت أنها تلقت رسائل من عدد من القادة، وتُرحب بالدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي عبر تقنية الفيديو لتقييم ما حدث.
واختتمت رئيسة المفوضية الأوروبية المنشور بقولها إن "مكافحة الهجرة غير الشرعية تتطلب تضامنًا واستجابة موحدة على الصعيد الأوروبي".

رئيسة المفوضية الأوروبية الرقابة الحدود الأوروبية

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