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أسعار شرائح الكهرباء الجديدة بعد الزيادة.. احسب فاتورتك
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة بعد الزيادة.. احسب فاتورتك

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء
وفاء نور الدين

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار  الكهرباء الجديدة بعد الزيادة، التي أقرتها وزارة الكهرباء بداية من شهر يوليو حيث يتم تحصيل فاتورة أغسطس بالزيادة المقررة. 

ونشر  جهاز مرفق الكهرباء، نسب الزيادة في شرائح الكهرباء بعد إقرار الزبادة 12٪ على جميع الشرائح ماعدا الشريحة الأولى.

وينشر صدى البلد ، أسعار الكهرباء الجديدة بعد الزيادة للمستهلكين، .

شهدت التعريفة الجديدة تثبيت سعر الشريحة الأولى، مع زيادة أسعار باقي الشرائح بنسب متفاوتة، في إطار إعادة هيكلة أسعار الكهرباء، مع استمرار دعم محدودي الاستهلاك.

أسعار الكهرباء بعد الزيادة 


الشريحة الأولى: من 0 إلى 50 كيلووات/ساعة بسعر 68 قرشًا للكيلووات/ساعة كما هي دون زيادة 

الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلووات/ساعة بسعر 98 قرشًا بدلًا من 78 قرشًا.

الشريحة الثالثة: من 0 حتى 200 كيلووات/ساعة بسعر 115 قرشًا بدلًا من 95 قرشًا.

الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلووات/ساعة بسعر 173 قرشًا بدلًا من 155 قرشًا.

الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلووات/ساعة بسعر 214 قرشًا بدلًا من 195 قرشًا.
في حالة تجاوز الاستهلاك 650 كيلووات/ساعة شهريًا

الشريحة السادسة: من 0 حتى 1000 كيلووات/ساعة بسعر 251 قرشًا بدلًا من 210 قروش.

الشريحة السابعة: أكثر من 1000 كيلووات/ساعة بسعر 274 قرشًا بدلًا من 258 قرشًا.

احسب قيمة فاتورة كهرباء أغسطس 


الشريحة الأولى: من 0 إلى 50 كيلووات تكون قيمة فاتورة الكهرباء 34 جنيه عند استهلاك 50 كيلووات

الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلووات  إجمالي الاستهلاك عند 100 كيلووات تكون قيمة فاتورة الكهرباء  83 جنيه.

الشريحة الثالثة: من 0 إلى 200 كيلووات  إجمالي الاستهلاك عند 200 كيلووات  تكون قيمة فاتورة الكهرباء  230 جنيه.

الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلووات  إجمالي الاستهلاك عند 350 كيلووات تكون قيمة فاتورة الكهرباء عند استهلاك 300 كيلو تكون  403  جنيه.

الشريحة الخامسة: من 0 إلى 650 كيلووات  إجمالي الاستهلاك عند 400 كيلووات  تكون قيمة فاتورة الكهرباء 795 جنيه.

وعند استهلاك 500 كيلو تكون قيمة الفاتورة 811 جنيه، وعند استهلاك 600 كيلو تكون قيمة الفاتورة 1025 جنيه

الشريحة السادسة: من 0 إلى 1000 كيلووات  إجمالي الاستهلاك عند 700   كيلووات  تكون الفاتورة  1687 جنيه.

وعند استهلاك 800 كيلو تكون قيمة الفاتورة 1928 جنيه

وعند استهلاك 900 كيلو تكون قيمة الفاتورة 2169 جنيه.

وعند استهلاك 1000 كيلو تكون قيمة الفاتورة 2410 جنيه

الشريحة السابعة: أكثر من 1000 كيلووات  عند استهلاك 2000 كيلووات تكون فاتورة الكهرباء ب  5480 جنيه

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