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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع تكاليف العمالة الأمريكية بأكثر من التوقعات مع تسارع نمو الأجور

العمالة الأمريكية
العمالة الأمريكية
أ ش أ

أظهرت بيانات حكومية أمريكية أن تكاليف العمالة في الولايات المتحدة ارتفعت بشكل طفيف يفوق التوقعات خلال الربع الثاني من العام، مدفوعة بزيادة في أجور القطاع الخاص، في مؤشر يراقبه صناع السياسات عن كثب لقياس ضغوط التضخم.

وذكرت وزارة العمل الأمريكية إن مؤشر تكاليف التوظيف، وهو أوسع مقياس لتكاليف العمالة، ارتفع بنسبة 0.9% خلال الربع الثاني، وهي نفس الزيادة المسجلة في الربع الأول، بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى ارتفاع عند 0.8%.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت تكاليف العمالة بنسبة 3.4% حتى نهاية يونيو، وفقا لمنصة "انفستينج" الإقتصادية.

ويُعد المؤشر أحد أهم الأدوات التي يعتمد عليها مجلس الاحتياطي الاتحادي لقياس مدى تراجع أو تشدد سوق العمل، إذ يأخذ في الاعتبار تغيرات جودة الوظائف وتركيبتها، ما يجعله مؤشراً رئيسياً للتضخم الأساسي.

وأظهرت البيانات أن الأجور والرواتب، التي تشكل الجزء الأكبر من تكاليف العمالة، ارتفعت بنسبة 0.9% خلال الربع الثاني، فيما زادت أجور القطاع الخاص بنفس النسبة بعد ارتفاع قدره 0.7% في الربع الأول.

وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي في نطاق 3.50% - 3.75% يوم /الأربعاء/، بينما فضل ثلاثة من أعضاء لجنة السياسة النقدية رفعاً إضافياً بمقدار ربع نقطة، في ظل استمرار الضغوط التضخمية المرتبطة بتكاليف العمالة.

بيانات حكومية أمريكية الولايات المتحدة تكاليف العمالة ارتفعت

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