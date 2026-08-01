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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

القاهرة تعيد رسم خريطة أزمة غزة.. وقف إطلاق النار يتحول لاتفاق سياسي بضمانات دولية

غزة
غزة
محمد البدوي

كشف الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، عن نجاح التحركات المصرية في إحداث نقلة مهمة في التعامل مع أزمة قطاع غزة، بعدما انتقلت المفاوضات من إطار البحث عن تهدئة مؤقتة إلى مرحلة جديدة تقوم على مسار سياسي واضح والتزامات محددة بين الأطراف المعنية.

الخلافات بين الأطراف المختلفة

وقال عبد العاطي، خلال مداخلة عبر تطبيق "زوم" مع برنامج "اليوم" على قناة "dmc"، إن الدور المصري تمكن من جمع المواقف المتباينة وتقليص فجوة الخلافات بين الأطراف المختلفة، عبر جهود اتسمت بالهدوء والمرونة، حتى الوصول إلى موافقة حركة حماس والفصائل الفلسطينية على خارطة الطريق المطروحة.

وأضاف أن اللقاء الرباعي المنتظر في القاهرة بين الوسطاء المصريين والأمريكيين والقطريين والأتراك يحمل أهمية خاصة، إذ يستهدف إعادة تعريف دور الوسطاء ليصبحوا أطرافاً ضامنة لتنفيذ الاتفاق، وليس مجرد جهات تتابع تطورات المفاوضات من الخارج.

تيار الإصلاح الديمقراطي

وأوضح رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين أن المواقف التي أبدتها الفصائل الفلسطينية، وفي مقدمتها حركة حماس وتيار الإصلاح الديمقراطي بقيادة النائب محمد دحلان وسمير المشراوي، عكست قدراً من المرونة السياسية، وهو ما أحدث ارتباكاً داخل دوائر صنع القرار في إسرائيل.

مسؤولية تعطيل التوصل إلى اتفاق

وأشار إلى أن قبول الفصائل بخارطة الطريق أفشل محاولات الحكومة الإسرائيلية تحميل الجانب الفلسطيني مسؤولية تعطيل التوصل إلى اتفاق، ووضع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمام ضغوط دولية وأمريكية متزايدة للالتزام بما تم التوصل إليه، خاصة بعد وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق بأنه "تاريخي".

فلسطين دعم فلسطين غزة حركة حماس تيار الإصلاح الديمقراطي نتنياهو

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