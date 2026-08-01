قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضوابط تحويل الطلاب بين الأزهر والتربية والتعليم للعام الدراسي 2026/ 2027م
حيثيات براءة الفنانة جيهان الشماشرجي من تهمة السرقة بالإكراه
رسميا الآن .. شروط التقديم على شقق الإيجار التمليكي 2026
رسميا.. ننشر أسعار شرائح الكهرباء بعد الزيادة
الزمالك يظهر العين الحمرا.. تهديد بالرحيل وجلسة طارئة قبل معسكر الدوري
بحكم قضائي.. دستورية تطبيق أحكام التمويل العقاري على المباني المرهونة للبنوك
طرح 5000 وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك في 25 مدينة جديدة خلال شهر
5 ملفات استراتيجية على مائدة النقاش.. تفاصيل المؤتمر السابع للمصريين في الخارج
نقيب القراء: عضوية النقابة تخطت الـ 15 ألفًا.. وتزايد ملحوظ في السيدات
محافظ الغربية بموقع الحادث.. 4 ضحايا في انهيار منزل بزفتي |صور
مريضة نفسية.. الداخلية تكشف حقيقة تهديد شخصين لسيدة بالغربية
رئيس المعاهد الأزهرية يتابع امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رفعوا علم فلسطين.. منع عضوين من فرقة ماسيف أتاك" البريطانية"

فرقة ماسيف أتاك البريطانية
فرقة ماسيف أتاك البريطانية
أحمد إبراهيم

وجهت شرطة سنغافورة تحذيرًا رسميًا إلى اثنين من أعضاء فرقة "ماسيف أتاك" البريطانية، مع إبلاغهما بمنعهما من دخول البلاد مستقبلًا، وذلك عقب انتهاء الحفل الذي أحيته الفرقة مساء الأربعاء، بعدما رفع أعضاؤها العلم الفلسطيني على المسرح.

وأعلنت الشرطة السنغافورية وهيئة الإعلام، في بيان مشترك، أن الفرقة خضعت للتحقيق بسبب إظهار دعم لقضية سياسية ورفع علم أجنبي خلال الحفل، مؤكدة أنه لن يُسمح لها بتنظيم أو إحياء أي عروض أخرى داخل سنغافورة.

منع فرقة بريطانية من دخول سنغافورة بسبب رفع العلم الفلسطيني

وأوضح البيان أن السلطات تتعامل بحزم مع أي ممارسات قد تمس الانسجام العرقي أو الديني في البلاد، داعيًا المواطنين والمقيمين والزوار إلى عدم نقل الصراعات أو القضايا السياسية الخارجية إلى سنغافورة، حفاظًا على التماسك المجتمعي وسيادة القانون.

وتنص القوانين السنغافورية على حظر رفع الأعلام أو الشعارات الوطنية الأجنبية في الأماكن العامة، ما لم يصدر تصريح أو إعفاء رسمي بذلك. ويُعد رفع العلم الفلسطيني من القضايا الحساسة في البلاد، في ظل الحرب المستمرة في غزة، ووجود أقلية مسلمة تمثل نحو 15% من السكان.

وكانت وزارة الشؤون الداخلية السنغافورية قد أكدت، في عام 2023، أن الصراع بين إسرائيل وحماس يثير مشاعر قوية داخل المجتمع، ونصحت بعدم عرض أو ارتداء أي رموز مرتبطة به في الأماكن العامة، تجنبًا لإثارة التوترات والحساسيات بين مختلف فئات المجتمع.

وشددت الوزارة في ذلك الوقت على أن حالة السلام والوئام بين الأعراق والأديان في سنغافورة تمثل ركيزة أساسية للاستقرار، مؤكدة ضرورة عدم السماح للأحداث الخارجية بالتأثير في النسيج الاجتماعي للبلاد.

شرطة سنغافورة فرقة ماسيف أتاك العلم الفلسطيني سنغافورة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026.. موعد المرحلة الأولى والحد الأدنى للقبول

تنسيق الجامعات 2026

لو جايب 50% أدخل إيه علمي علوم؟.. قائمة الكليات المتاحة في تنسيق الجامعات 2026

تبدأ من 30 ألف جنيه.. دليل شامل لمصاريف الجامعات الأهلية 2026 ومؤشرات التنسيق

تبدأ من 30 ألف جنيه.. دليل شامل لمصاريف الجامعات الأهلية 2026 ومؤشرات التنسيق

أسعار الكهرباء الجديدة

تطبق على فاتورة أغسطس.. أسعار الكهرباء الجديدة بعد الزيادة وتثبيت هذه الشريحة

مصطفى شوبير

الأهلي يرفض عرضًا أوروبيًا لضم مصطفى شوبير ويتمسك باستمراره

اجواء حارة

طقس اليوم السبت | الأرصاد الجوية تكشف موعد انكسار الموجة الحارة في مصر

سعر الذهب

ماذا حدث للمعدن الأصفر؟ .. سعر الذهب الآن بمحلات الصاغة

تركى ال شيخ

تركي آل الشيخ يكشف تطورات حالته الصحية ويوجه رسالة شكر إلى أمير عيد

ترشيحاتنا

حاسوب

كيف يوثر مزود الطاقة على حرارة حاسوبك؟

واتساب

بعد طول انتظار.. واتساب يطلق ميزة جديدة ستفيد ملايين المستحدمين

دراجة كهربائية

في 5 خطوات.. كيفية تحويل دراجتك الهوائية إلى كهربائية

بالصور

لوك كاجوال.. ليلى علوي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

درة تتألق بإطلالة كاجوال أنيقة في أحدث ظهور

درة
درة
درة

لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟... 10 أسباب وراء التعب المستمر.. متى يجب استشارة الطبيب؟

لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟.. 10 أسباب شائعة قد تكون وراء التعب المستمر
لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟.. 10 أسباب شائعة قد تكون وراء التعب المستمر
لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟.. 10 أسباب شائعة قد تكون وراء التعب المستمر

طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب الأسرة

طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب جميع أفراد الأسرة
طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب جميع أفراد الأسرة
طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب جميع أفراد الأسرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

المزيد