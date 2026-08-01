رفعوا علم فلسطين.. منع عضوين من فرقة ماسيف أتاك" البريطانية"

وجهت شرطة سنغافورة تحذيرًا رسميًا إلى اثنين من أعضاء فرقة "ماسيف أتاك" البريطانية، مع إبلاغهما بمنعهما من دخول البلاد مستقبلًا، وذلك عقب انتهاء الحفل الذي أحيته الفرقة مساء الأربعاء، بعدما رفع أعضاؤها العلم الفلسطيني على المسرح.

وأعلنت الشرطة السنغافورية وهيئة الإعلام، في بيان مشترك، أن الفرقة خضعت للتحقيق بسبب إظهار دعم لقضية سياسية ورفع علم أجنبي خلال الحفل، مؤكدة أنه لن يُسمح لها بتنظيم أو إحياء أي عروض أخرى داخل سنغافورة.

منع فرقة بريطانية من دخول سنغافورة بسبب رفع العلم الفلسطيني

وأوضح البيان أن السلطات تتعامل بحزم مع أي ممارسات قد تمس الانسجام العرقي أو الديني في البلاد، داعيًا المواطنين والمقيمين والزوار إلى عدم نقل الصراعات أو القضايا السياسية الخارجية إلى سنغافورة، حفاظًا على التماسك المجتمعي وسيادة القانون.

وتنص القوانين السنغافورية على حظر رفع الأعلام أو الشعارات الوطنية الأجنبية في الأماكن العامة، ما لم يصدر تصريح أو إعفاء رسمي بذلك. ويُعد رفع العلم الفلسطيني من القضايا الحساسة في البلاد، في ظل الحرب المستمرة في غزة، ووجود أقلية مسلمة تمثل نحو 15% من السكان.

وكانت وزارة الشؤون الداخلية السنغافورية قد أكدت، في عام 2023، أن الصراع بين إسرائيل وحماس يثير مشاعر قوية داخل المجتمع، ونصحت بعدم عرض أو ارتداء أي رموز مرتبطة به في الأماكن العامة، تجنبًا لإثارة التوترات والحساسيات بين مختلف فئات المجتمع.

وشددت الوزارة في ذلك الوقت على أن حالة السلام والوئام بين الأعراق والأديان في سنغافورة تمثل ركيزة أساسية للاستقرار، مؤكدة ضرورة عدم السماح للأحداث الخارجية بالتأثير في النسيج الاجتماعي للبلاد.