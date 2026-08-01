بعد نجاح كليبات صابر الرباعي وداليا مبارك.. بسام الترك: الانسجام سر النجاح

قدم المخرج بسام الترك خلال الفترة الأخيرة كليبين حازا على إعجاب الجمهور ورضاهم حسب تعليقاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أعمال بسام الترك

الأغنية الأولى هي "طاير" للنجم الكبير صابر الرباعي من كلمات صلاح بلول، ألحان أحمد بركات، توزيع زاهر ديب، بإشراف عام علي المولى. مع مدير التصوير سمير كرم والمونتاج همام غزال، وعن هذا العمل يقول الترك: "جلسنا مع صابر وناقشنا كل التفاصيل، لتقديم صورة تليق بمسيرته وبقيمه. أنا وفريقي الإبداعي حرصنا أن تكون النتيجة راقية بلا ابتذال، عمل ينسجم مع مخملية صوته. تفاعل صابر ورؤيته جعلت العمل أكثر تميزاً، وقدمنا معاً لوحة فنية تليق بالفن والإحساس".

أما الأغنية الثانية فهي "بغير عليك" للفنانة داليا مبارك التي تواصل تعاونها مع المخرج بسام الترك في كليب أغنيتها الجديدة بعد نجاح دويتو “شنو شنو” مع محمود التركي. الكليب يقدم تحدي حب بطابع رمزي: مباراة شطرنج بين حبيبين، حيث يتحول القفل والمفتاح إلى رمز للغيرة والقرار. الأغنية من كلمات عمرو المصري، ألحان وتوزيع وميكس عمرو الخضري، وإخراج بسام الترك، بإشراف عام وإدارة أعمال المنتج محمد درويش الزرعوني، ضمن معالجة بصرية ناعمة تجمع بين البساطة والرمزية.

ويؤكد بسام الترك أن الانسجام الفني بين المخرج والفنان هو السر وراء نجاح أي عمل كما كشف آن التحضير الجيد يساهم إلى حد كبير في نجاح اي عمل.