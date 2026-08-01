مريضة نفسية.. الداخلية تكشف حقيقة تهديد شخصين لسيدة بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء القائمة على النشر بقيام شخصين بالتعدي عليها بالسب والضرب وتهديدها بإلقاء مادة كاوية عليها وقيام أحدهما باختراق حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي وكذا حساباتها البنكية والزعم بتقاعس الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثان المحلة بالغربية عن اتخاذ الإجراءات القانونية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائمة على النشر (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم) ، وتبين عدم تعدى أى من الأشخاص عليها وعدم وجود إصابات بها ، وبسؤالها تبين أنها مضطربة نفسياً وتقيم بمفردها بالشقة محل سكنها ومعروف عنها بالمنطقة محل سكنها باهتزازها النفسي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى التنسيق مع الجهات المختصة لإيداع المذكورة بإحدى المصحات النفسية لتلقى العلاج اللازم.





