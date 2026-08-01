مصرع شاب وإصابة 5 اخرين في تصادم نقل وتروسيكل بصحراوي ملوي في المنيا

لقي شاب مصرعه، فيما أصيب 5 أشخاص آخرون، اليوم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل و"تروسيكل" يقل عددا من عمال مزارع العنب، على الطريق الصحراوي الغربي بنطاق مركز ملوي جنوب المنيا، وتم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة ، بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وتروسيكل على الطريق الصحراوي الغربي بمركز ملوي، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبالفحص تبين مصرع أحمد . ص . ا 19 عامًا، فيما أصيب 5 آخرون بإصابات متنوعة شملت كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم، بالإضافة إلى اشتباه إصابتهم بارتجاج، وجميعهم من عمال مزارع العنب.

وتم نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة المستشفى التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية والإسعافات اللازمة.

وكشفت التحريات الأولية أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة، ما أدى إلى وقوع التصادم، فيما تواصل الأجهزة المختصة استكمال الفحص للوقوف على ملابساته.

وتحرر المحضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وكلفت بسرعة استكمال التحريات.

