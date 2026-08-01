الجيش الكويتي يتصدى لهجمات بطائرات مسيرة إيرانية

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تتصدى حاليا لهجمات طائرات مسيرة معادية، إثر عدوان إيراني آثم.



وقالت رئاسة الأركان في منشور لها على منصة "إكس"اليوم: إن أصوات الانفجارات، إن سمعت، فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية".

ودعت رئاسة الأركان الكويتية للتقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

وكانت وزارة الدفاع الكويتية قد أعلنت فجر أمس الجمعة رصد القوات المسلحة لطائرات مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي، مؤكدة أنه تم التعامل معها وتدميرها.