يبدأ من 3 أغسطس.. برنامج جديد لتأشيرة أمريكا بــ20 ألف دولار

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن برنامج جديد لسندات التأشيرة، بحيث يكون برنامجاً دائماً.

يتطلب البرنامج من المتقدمين من 50 دولة، معظمهم من أفريقيا، تقديم سندات تفيد بوجود 20 ألف دولار في أرصدتهم البنكية عند تقدمهم بطلب للحصول على تأشيرات الولايات المتحدة.

لأغراض السفر للأعمال والسياحة

ينطبق إشعار السجل الفيدرالي على تأشيرات B1 و B2، والتي تصدر لأغراض السفر للأعمال والسياحة.

جاء في الإشعار: "يجوز للموظفين القنصليين أن يطلبوا من المتقدمين للحصول على تأشيرة غير المهاجرين تقديم ورق يؤكد وجود 20 ألف دولار كشرط لإصدار التأشيرة، وفقًا لما يحدده الموظفون القنصليون".

تابع "وفر البرنامج التجريبي لسندات التأشيرة لعام 2025، والذي قدم إطارًا لوزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي ووزارة الخزانة لتقييم جدوى إدارة برنامج سندات التأشيرة، بيانات كافية تشير إلى أن برنامج سندات التأشيرة أداة فعالة لفرض الامتثال بين حاملي التأشيرات".

20000 دولار

في البرنامج التجريبي، كان بإمكان الموظفين القنصليين طلب كفالات مالية بقيمة 5000 دولار، أو 10000 دولار، أو حتى 15000 دولار. أما القاعدة النهائية فقد ألغت خيار الكفالة البالغة 5000 دولار ورفعت الحد الأقصى للكفالة إلى 20000 دولار.

يدخل القانون النهائي حيز التنفيذ في 3 أغسطس، وهو الموعد المقرر لنشره في السجل الفيدرالي.

ومن بين الدول الخمسين التي ينطبق عليها هذا البرنامج، ثلاثون دولة أفريقية.

يقول مسؤولون أمريكيون إن هذه السياسة تهدف إلى الحد من تجاوز مدة الإقامة المسموح بها بموجب التأشيرة.

بينما يرى المدافعون عن حقوق المهاجرين أنها ستثني الناس عن السفر المشروع إلى الولايات المتحدة.

تشجيع العنصرية

يقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العدوانية على الهجرة تنتهك حرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة، وتخلق بيئة غير آمنة للأقليات العرقية وتشجع على التنميط العنصري.

فيما دافع ترامب غير مرة، عن هذه الإجراءات باعتبارها ضرورية لتعزيز الأمن القومي.

بينما يقول ترامب إنه يريد الحد من الهجرة غير الشرعية، إلا أن إدارته جعلت الهجرة القانونية أكثر صعوبة، من خلال فرض رسوم جديدة وباهظة على المتقدمين للحصول على تأشيرات معينة، ومن خلال كبت حرية التعبير عبر فحص وسائل التواصل الاجتماعي للمتقدمين والمهاجرين الموجودين بالفعل في أمريكا.