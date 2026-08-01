صراع الأهلي وفروزينوني يشتعل.. هل يخطف العرض الإيطالي عمر فايد من القلعة الحمراء؟

دخل ملف مستقبل المدافع المصري عمر فايد مرحلة جديدة من الإثارة بعدما ظهر منافس أوروبي على خط المفاوضات ليهدد مساعي النادي الأهلي في استعادة اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ويضع إدارة فنربخشة التركي أمام أكثر من خيار لحسم مستقبل أحد أبرز المدافعين المصريين المحترفين في أوروبا.

ويواصل الأهلي تحركاته لتدعيم الخط الخلفي استعدادًا للموسم الجديد في ظل رغبة الجهاز الفني في إضافة مدافع يمتلك الخبرة والقدرة على التطور وهو ما جعل عمر فايد أحد أبرز الأسماء المطروحة على طاولة التعاقدات. لكن دخول نادي فروزينوني الإيطالي غيّر المشهد بعدما تقدم بعرض رسمي للحصول على خدمات اللاعب.

عرض إيطالي يربك الحسابات

وكشفت شبكة AfricaSoccer أن نادي فروزينوني بدأ خطواته الجادة للتعاقد مع عمر فايد بعدما تقدم بعرض رسمي إلى فنربخشة بلغت قيمته 200 ألف يورو مع إدراج بند يمنح النادي التركي 50% من قيمة أي انتقال مستقبلي للاعب.

ويعكس هذا الشرط رغبة فنربخشة في الحفاظ على جزء من الحقوق الاقتصادية للمدافع المصري تحسبًا لارتفاع قيمته السوقية خلال السنوات المقبلة إذا واصل تطوره في إحدى الدوريات الأوروبية.

ورغم أن القيمة المالية للعرض ليست كبيرة فإن مسؤولي النادي الإيطالي يراهنون على إقناع فنربخشة بصيغة الصفقة خاصة أن اللاعب لا يدخل ضمن الحسابات الأساسية للفريق التركي حتى الآن.

الأهلي يراقب التطورات

في المقابل يتابع الأهلي تطورات الملف عن قرب بعدما وضع عمر فايد ضمن قائمة اللاعبين المرشحين لتدعيم الدفاع قبل انطلاق الموسم الجديد.

وترى إدارة القلعة الحمراء أن اللاعب يمتلك مزيجًا من الخبرة المحلية والاحتراف الأوروبي وهو ما يجعله خيارًا مناسبًا لتدعيم الخط الخلفي خاصة مع صغر سنه وإمكانية الاستفادة منه لسنوات طويلة.

لكن دخول نادٍ من الدوري الإيطالي إلى سباق التعاقد مع اللاعب قد يصعب مهمة الأهلي سواء على المستوى المالي أو فيما يتعلق برغبة اللاعب الذي يطمح إلى مواصلة مشواره في الملاعب الأوروبية.

رحلة احتراف لم تكتمل في تركيا

وانضم عمر فايد إلى فنربخشة في صيف 2023 قادمًا من المقاولون العرب بعقد يمتد حتى عام 2027 وسط توقعات بأن يحصل على فرصة لإثبات نفسه مع الفريق الأول.

إلا أن المدافع المصري لم يشارك في أي مباراة رسمية بقميص النادي التركي ليتجه فنربخشة إلى منحه عدة فرص للاحتكاك عبر الإعارة بهدف تطوير مستواه واكتساب المزيد من الخبرات.

ثلاث إعارات متتالية

بدأ فايد رحلته الأوروبية مع نادي نوفي بازار الصربي خلال موسم 2023-2024 قبل الانتقال إلى بيرشوت البلجيكي في الموسم التالي ثم خاض تجربة جديدة مع أروكا البرتغالي خلال موسم 2025-2026.

وخلال هذه المحطات خاض اللاعب 38 مباراة في مسابقات الدوري واكتسب خبرات متنوعة في مدارس كروية مختلفة وهو ما ساهم في زيادة اهتمام الأندية بخدماته خلال الميركاتو الحالي.

وقبل احترافه شارك عمر فايد في 28 مباراة بقميص المقاولون العرب ولفت الأنظار بقدراته الدفاعية ليحصل بعدها على فرصة الانتقال إلى فنربخشة.

لماذا يتمسك فروزينوني بالصفقة؟

يسعى فروزينوني إلى تدعيم صفوفه بعناصر شابة قادرة على تقديم الإضافة مع بناء مشروع طويل الأمد يعتمد على تطوير اللاعبين وإعادة بيعهم مستقبلًا.

ويرى مسؤولو النادي الإيطالي أن عمر فايد يمتلك المقومات التي تؤهله للنجاح في الدوري الإيطالي خاصة بعد اكتسابه خبرة اللعب في أكثر من دوري أوروبي خلال السنوات الماضية.

كما أن طبيعة العرض التي تتضمن الاحتفاظ لفنربخشة بنسبة من إعادة البيع قد تسهل الوصول إلى اتفاق بين الطرفين.

القرار الأخير في يد فنربخشة

حتى الآن لم يحسم فنربخشة موقفه من العرض الإيطالي إذ تواصل الإدارة دراسة التفاصيل المالية والفنية قبل اتخاذ القرار النهائي.

وفي الوقت نفسه يبقى مستقبل عمر فايد مفتوحًا على أكثر من سيناريو؛ إذ قد يواصل رحلته الاحترافية في أوروبا عبر بوابة الدوري الإيطالي أو تتغير المعطيات إذا تحرك الأهلي بشكل رسمي لتقديم عرض ينافس به النادي الإيطالي.

سباق لم يصل إلى خط النهاية

ومع استمرار سوق الانتقالات الصيفية تبدو الأيام المقبلة حاسمة في تحديد وجهة عمر فايد فالأهلي يسعى لتعزيز دفاعه بلاعب يعرف الكرة المصرية ويمتلك تجربة أوروبية بينما يطمح فروزينوني إلى الفوز بتوقيع المدافع المصري وإقناعه بخوض تحدٍ جديد في إيطاليا.

وفي انتظار القرار النهائي من فنربخشة يبقى اسم عمر فايد واحدًا من أبرز الملفات التي تستقطب اهتمام الجماهير المصرية وسط ترقب لمعرفة ما إذا كان اللاعب سيعود إلى الدوري المصري عبر بوابة الأهلي أم سيواصل رحلته الاحترافية في أوروبا بارتداء قميص فروزينوني.