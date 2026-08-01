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محافظ الغربية بموقع الحادث.. 4 ضحايا في انهيار منزل بزفتي |صور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محافظ الغربية بموقع الحادث.. 4 ضحايا في انهيار منزل بزفتي |صور

سيدة ضحية منزل زفتي المنهار
سيدة ضحية منزل زفتي المنهار
الغربية أحمد علي

توجه  اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، إلى موقع حادث انهيار العقار بشارع فلسطين بمدينة زفتى، لمتابعة تداعيات الحادث ميدانيًا والاطمئنان على سير أعمال الإنقاذ والتأمين، والوقوف على مستجدات الموقف لحظة بلحظة، موجهًا بتوفير جميع أوجه الدعم اللازمة، والتعامل الفوري مع آثار الحادث.

توجيهات محافظ الغربية 

وأسفر الحادث عن وفاة أربعة مواطنين، وتقدمت محافظة الغربية بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

تحرك تنفيذي عاجل 

كما وجّه المحافظ بتكليف الإدارة الهندسية ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمركز ومدينة زفتى بسرعة إجراء المعاينة الفنية للعقار المنهار، وفحص العقارات المجاورة للتأكد من سلامتها الإنشائية، وبيان مدى تأثرها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تحفظ سلامة المواطنين، مع إعداد تقرير فني شامل للوقوف على أسباب الانهيار.

شكر لجهودك الحماية المدنية وهيئة الإسعاف 

وفي ختام متابعته، وجّه اللواء الدكتور علاء عبد المعطي الشكر والتقدير لرجال الحماية المدنية، وهيئة الإسعاف المصرية، ومديرية الشؤون الصحية، والأجهزة التنفيذية، وكافة الجهات المعنية، مشيدًا بما بذلوه من جهود مخلصة وسرعة استجابة وتنسيق منذ اللحظات الأولى للبلاغ.

وأكد عبدالمعطي أن أعمال رفع الأنقاض لا تزال جارية، مع استمرار المتابعة الميدانية الدقيقة حتى الانتهاء الكامل من جميع الإجراءات، واتخاذ ما يلزم وفقًا لنتائج المعاينات.

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