قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حيثيات براءة الفنانة جيهان الشماشرجي من تهمة السرقة بالإكراه
رسميا الآن .. شروط التقديم على شقق الإيجار التمليكي 2026
رسميا.. ننشر أسعار شرائح الكهرباء بعد الزيادة
الزمالك يظهر العين الحمرا.. تهديد بالرحيل وجلسة طارئة قبل معسكر الدوري
بحكم قضائي.. دستورية تطبيق أحكام التمويل العقاري على المباني المرهونة للبنوك
طرح 5000 وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك في 25 مدينة جديدة خلال شهر
5 ملفات استراتيجية على مائدة النقاش.. تفاصيل المؤتمر السابع للمصريين في الخارج
نقيب القراء: عضوية النقابة تخطت الـ 15 ألفًا.. وتزايد ملحوظ في السيدات
محافظ الغربية بموقع الحادث.. 4 ضحايا في انهيار منزل بزفتي |صور
مريضة نفسية.. الداخلية تكشف حقيقة تهديد شخصين لسيدة بالغربية
رئيس المعاهد الأزهرية يتابع امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية
43 درجة.. تحذيرات عاجلة من هيئة الأرصاد بشأن طقس اليوم والغد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حريق في إحدى حافلات الركاب.. تجربة طوارئ ناجحة بمطار القاهرة

تجربة طوارئ بمطار القاهرة
تجربة طوارئ بمطار القاهرة
نورهان خفاجي

شاركت شركة ميناء القاهرة الجوي، بالتعاون مع شركة مصر للطيران، ومختلف الجهات المعنية العاملة بالمطار، في تنفيذ تجربة طوارئ جزئية بمهبط مطار القاهرة الدولي.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني، وتعليمات الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بشأن رفع مستوى الجاهزية التشغيلية بالمطارات المصرية، ومراجعة خطط الطوارئ بصورة دورية وفقًا لمعايير الأمن والسلامة الجوية الدولية.

وتضمن سيناريو التجربة محاكاة واقعية لنشوب حريق بأحد الأتوبيسات التابعة لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية أثناء نقل ركاب إحدى رحلات الوصول إلى صالة الوصول الدولي، نتيجة حدوث ماس كهربائي بالمحرك أدى إلى تصاعد كثيف للدخان.

وفور وقوع الحادث الافتراضي، تم إيقاف الأتوبيس في مكان آمن وإخلاء الركاب، مع البدء في مكافحة الحريق باستخدام أجهزة الإطفاء، بالتزامن مع إخطار غرفة العمليات، التي دفعت بأتوبيس بديل، وفعّلت خطة الطوارئ العامة، حيث انتقلت على الفور فرق الحماية المدنية والإسعاف والجهات المختصة للتعامل مع الموقف وفق الإجراءات المعتمدة.

واستهدفت التجربة قياس سرعة الاستجابة ومدى جاهزية الفرق التشغيلية والأمنية والطبية للتعامل مع الحوادث الطارئة، من خلال تنفيذ أعمال الإنقاذ والإطفاء، وتأمين موقع الحادث، وإخلاء الركاب، وفرض كردون أمني، إلى جانب قيام فرق العلاقات العامة بمتابعة الموقف وتقديم الدعم اللازم للركاب.

كما شهدت التجربة تفعيل منظومة النقل المباشر لأحداث السيناريو من سيارة مركز القيادة المتنقل (Mobile Command Post) إلى مركز العمليات الرئيسي بمبنى الركاب رقم (2)، وذلك بواسطة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لعمليات الطوارئ وإدارة الأزمات، بما أتاح المتابعة اللحظية لمجريات التجربة، وعزز من سرعة تبادل المعلومات، ودعم كفاءة القيادة والسيطرة واتخاذ القرار بين مختلف الجهات المشاركة.

وقد نُفذت التجربة تحت إشراف إدارة الطوارئ والأزمات بقطاع العمليات بشركة ميناء القاهرة الجوي، وبالتنسيق الكامل مع قطاعات العلاقات العامة والإعلام، والأمن، والهندسي، والسلامة والصحة المهنية، وبمشاركة شرطة مطار القاهرة الدولي، والإدارة العامة للحماية المدنية، والجمارك، والحجر الصحي، وهيئة الإسعاف، وشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، إلى جانب مختلف الجهات التشغيلية العاملة بالمطار، بما يعكس مستوى التكامل والتنسيق بين جميع الجهات، ويؤكد جاهزية منظومة العمل بالمطار وسرعة الاستجابة وإدارة المواقف الطارئة وفق أعلى معايير الأمن والسلامة والكفاءة التشغيلية.

وصرح المحاسب مجدي إسحق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، بأن مشاركة الشركة في تنفيذ هذه التجربة تأتي في إطار تعزيز التكامل والتنسيق بين جميع الجهات العاملة بالمطار، بما يضمن رفع كفاءة منظومة الاستجابة للطوارئ، واختبار جاهزية الفرق المختلفة للتعامل مع الأزمات وفق أعلى المعايير المهنية والدولية.

وأضاف أن تجارب الطوارئ الميدانية تمثل ركيزة أساسية لتطوير الأداء، وصقل مهارات العاملين، ورفع كفاءة منظومة العمل، بما يسهم في تعزيز مستويات الأمن والسلامة، وترسيخ ثقافة الجاهزية والاستعداد الدائم للتعامل مع مختلف المواقف الطارئة، بما يضمن الحفاظ على سلامة الركاب والعاملين واستمرارية التشغيل بكفاءة وفاعلية.

مطار القاهرة ميناء القاهرة الجوي شركة مصر للطيران مصر للطيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026.. موعد المرحلة الأولى والحد الأدنى للقبول

تنسيق الجامعات 2026

لو جايب 50% أدخل إيه علمي علوم؟.. قائمة الكليات المتاحة في تنسيق الجامعات 2026

تبدأ من 30 ألف جنيه.. دليل شامل لمصاريف الجامعات الأهلية 2026 ومؤشرات التنسيق

تبدأ من 30 ألف جنيه.. دليل شامل لمصاريف الجامعات الأهلية 2026 ومؤشرات التنسيق

أسعار الكهرباء الجديدة

تطبق على فاتورة أغسطس.. أسعار الكهرباء الجديدة بعد الزيادة وتثبيت هذه الشريحة

مصطفى شوبير

الأهلي يرفض عرضًا أوروبيًا لضم مصطفى شوبير ويتمسك باستمراره

اجواء حارة

طقس اليوم السبت | الأرصاد الجوية تكشف موعد انكسار الموجة الحارة في مصر

سعر الذهب

ماذا حدث للمعدن الأصفر؟ .. سعر الذهب الآن بمحلات الصاغة

تركى ال شيخ

تركي آل الشيخ يكشف تطورات حالته الصحية ويوجه رسالة شكر إلى أمير عيد

ترشيحاتنا

التوقيت الصيفي

الساعة هترجع 60 دقيقة.. انتهاء التوقيت الصيفي 2026 رسميًا منتصف ليل يوم خميس

أرخص الكليات الخاصة والأهلية

تبدأ من 40 ألف جنيه وتسمح بالتقسيط.. قائمة أقل الكليات الخاصة والأهلية المعتمدة سعرا في تنسيق 2026

أسعار الفراخ اليوم الخميس

البانيه وصل كام؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس

بالصور

لوك كاجوال.. ليلى علوي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

درة تتألق بإطلالة كاجوال أنيقة في أحدث ظهور

درة
درة
درة

لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟... 10 أسباب وراء التعب المستمر.. متى يجب استشارة الطبيب؟

لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟.. 10 أسباب شائعة قد تكون وراء التعب المستمر
لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟.. 10 أسباب شائعة قد تكون وراء التعب المستمر
لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟.. 10 أسباب شائعة قد تكون وراء التعب المستمر

طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب الأسرة

طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب جميع أفراد الأسرة
طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب جميع أفراد الأسرة
طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب جميع أفراد الأسرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

المزيد