حريق في إحدى حافلات الركاب.. تجربة طوارئ ناجحة بمطار القاهرة

شاركت شركة ميناء القاهرة الجوي، بالتعاون مع شركة مصر للطيران، ومختلف الجهات المعنية العاملة بالمطار، في تنفيذ تجربة طوارئ جزئية بمهبط مطار القاهرة الدولي.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني، وتعليمات الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بشأن رفع مستوى الجاهزية التشغيلية بالمطارات المصرية، ومراجعة خطط الطوارئ بصورة دورية وفقًا لمعايير الأمن والسلامة الجوية الدولية.

وتضمن سيناريو التجربة محاكاة واقعية لنشوب حريق بأحد الأتوبيسات التابعة لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية أثناء نقل ركاب إحدى رحلات الوصول إلى صالة الوصول الدولي، نتيجة حدوث ماس كهربائي بالمحرك أدى إلى تصاعد كثيف للدخان.

وفور وقوع الحادث الافتراضي، تم إيقاف الأتوبيس في مكان آمن وإخلاء الركاب، مع البدء في مكافحة الحريق باستخدام أجهزة الإطفاء، بالتزامن مع إخطار غرفة العمليات، التي دفعت بأتوبيس بديل، وفعّلت خطة الطوارئ العامة، حيث انتقلت على الفور فرق الحماية المدنية والإسعاف والجهات المختصة للتعامل مع الموقف وفق الإجراءات المعتمدة.

واستهدفت التجربة قياس سرعة الاستجابة ومدى جاهزية الفرق التشغيلية والأمنية والطبية للتعامل مع الحوادث الطارئة، من خلال تنفيذ أعمال الإنقاذ والإطفاء، وتأمين موقع الحادث، وإخلاء الركاب، وفرض كردون أمني، إلى جانب قيام فرق العلاقات العامة بمتابعة الموقف وتقديم الدعم اللازم للركاب.

كما شهدت التجربة تفعيل منظومة النقل المباشر لأحداث السيناريو من سيارة مركز القيادة المتنقل (Mobile Command Post) إلى مركز العمليات الرئيسي بمبنى الركاب رقم (2)، وذلك بواسطة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لعمليات الطوارئ وإدارة الأزمات، بما أتاح المتابعة اللحظية لمجريات التجربة، وعزز من سرعة تبادل المعلومات، ودعم كفاءة القيادة والسيطرة واتخاذ القرار بين مختلف الجهات المشاركة.

وقد نُفذت التجربة تحت إشراف إدارة الطوارئ والأزمات بقطاع العمليات بشركة ميناء القاهرة الجوي، وبالتنسيق الكامل مع قطاعات العلاقات العامة والإعلام، والأمن، والهندسي، والسلامة والصحة المهنية، وبمشاركة شرطة مطار القاهرة الدولي، والإدارة العامة للحماية المدنية، والجمارك، والحجر الصحي، وهيئة الإسعاف، وشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، إلى جانب مختلف الجهات التشغيلية العاملة بالمطار، بما يعكس مستوى التكامل والتنسيق بين جميع الجهات، ويؤكد جاهزية منظومة العمل بالمطار وسرعة الاستجابة وإدارة المواقف الطارئة وفق أعلى معايير الأمن والسلامة والكفاءة التشغيلية.

وصرح المحاسب مجدي إسحق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، بأن مشاركة الشركة في تنفيذ هذه التجربة تأتي في إطار تعزيز التكامل والتنسيق بين جميع الجهات العاملة بالمطار، بما يضمن رفع كفاءة منظومة الاستجابة للطوارئ، واختبار جاهزية الفرق المختلفة للتعامل مع الأزمات وفق أعلى المعايير المهنية والدولية.

وأضاف أن تجارب الطوارئ الميدانية تمثل ركيزة أساسية لتطوير الأداء، وصقل مهارات العاملين، ورفع كفاءة منظومة العمل، بما يسهم في تعزيز مستويات الأمن والسلامة، وترسيخ ثقافة الجاهزية والاستعداد الدائم للتعامل مع مختلف المواقف الطارئة، بما يضمن الحفاظ على سلامة الركاب والعاملين واستمرارية التشغيل بكفاءة وفاعلية.