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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اللواء أركان حرب أسامة محمود: مصر لم تنس غزة في ظل انشغال العالم بأحداث الخليج الغربي

اللواء أركان حرب أسامة محمود كبير
اللواء أركان حرب أسامة محمود كبير
إسراء صبري

قال اللواء أركان حرب أسامة محمود كبير، إن مصر كانت تعقد اجتماعات للفصائل الفلسطينية في خضم الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وانشغال العالم بما يحدث في الخليج العربي، وذلك دليل على أن مصر لا تنسى قطاع غزة.

وأضاف مبير، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى، أن مصر كانت مستمرة في التعامل لإنهاء الحرب في غزة بشكل كامل وهدوء منطقة الشرق الأوسط، مشددا على أن اجتماع القاهرة للوسطاء هام للغاية.

واسترسل: “موافقة حماس بترك السلاح للسلطة الفلسطينية مهم، والموافقة وضعت الأمور لدي إسرائيل، ونتمنى نجاح التفاوض”.

ولفت إلى أن قوات الاستقرار الدولية تعمل تحت مظلة الأمم المتحدة، وستعمل على قيادة السلام في غزة.

إيران الخليج الخليج العربي قطاع غزة الشرق الأوسط

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