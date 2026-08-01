ليس بشكتاش.. ناد تركي يقترب من التعاقد مع محمد صلاح

دخل نادي طرابزون سبور التركي مرحلة متقدمة في مفاوضاته مع المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول السابق، من أجل ضمه في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر الصحفي الفرنسي سانتي أونا، عبر موقع Foot Mercato، أن النادي التركي بات قريبًا من إنهاء الاتفاق مع اللاعب، بعد تقدم المفاوضات بين الطرفين خلال الأيام الأخيرة.

وأوضح التقرير أن مسؤولي طرابزون سبور يواصلون التواصل مع رامي عباس، وكيل أعمال محمد صلاح، لحسم التفاصيل النهائية الخاصة بالعقد، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة.

وأشار إلى أن النادي استغل توقف مفاوضات اللاعب مع بشكتاش، بعدما تعثرت المحادثات رغم وجود اتفاق شفهي سابق مع ممثلي اللاعب، ليتقدم طرابزون سبور في سباق التعاقد معه.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن الساعات المقبلة قد تشهد تطورات حاسمة في مستقبل محمد صلاح، مع اقتراب انتقاله إلى الدوري التركي إذا سارت المفاوضات بالشكل المتوقع.