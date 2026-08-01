محافظ أسوان يتابع فعاليات "مهرجان التسوق الأول" لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان فعاليات "مهرجان التسوق الأول" الذى ينظمه جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة على مستوى المحافظة، ويستمر حتى 4 أغسطس المقبل، بهدف توفير السلع الغذائية والإستهلاكية بجودة عالية وأسعار تنافسية .

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وضبط الأسواق، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة .

سلع بجودة عالية وأسعار تنافسية

وأكد المهندس عمرو لاشين أن تنظيم المهرجان يجسد حرص الدولة على دعم المواطنين، وتعزيز توافر السلع الأساسية ، مشيراً إلى أن المهرجان يقام تحت شعار " أعلى جودة بأفضل سعر"، ويضم تشكيلة متنوعة من السلع الغذائية والمنتجات الإستهلاكية التى تحتاجها الأسر الأسوانية بأسعار تقل بشكل ملحوظ عن مثيلاتها بالأسواق .

إنتشار المنافذ بمختلف المراكز والمدن



يواصل المهرجان فعالياته من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وتشمل منفذ المحمودية بجوار حى قدرى عثمان، ومنفذ سوق السيل، ومنفذ المزلقان بمركز دراو، والمنافذ المتحركة بمركز نصر النوبة، ومنفذ سوق كوم أمبو، ومنفذ الرديسية بجوار السجل المدنى، ومنفذ الحصايا، ومنفذ السكر بمركز إدفو، بالإضافة إلى منافذ "سوبر توفير" التابعة لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بما يضمن وصول السلع إلى أكبر شريحة من المواطنين .

عروض تفاعلية وجوائز للمترددين

لا يقتصر المهرجان على توفير السلع الغذائية والإستهلاكية فحسب ، بل يشهد أيضاً تنظيم عروض تفاعلية مميزة، وسحوبات على جوائز وقسائم شراء فورية للمترددين على المنافذ، بما يسهم فى إدخال البهجة على المواطنين، وتشجيعهم على الإستفادة من المبادرة.

دعم كامل لضمان نجاح المبادرة

ووجه محافظ أسوان الأجهزة التنفيذية بتقديم جميع أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لإنجاح فعاليات المهرجان، وتذليل أى معوقات قد تواجه التنفيذ، بما يحقق أهداف المبادرة فى توفير السلع بأسعار مخفضة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتعزيز إستقرار الأسواق.



تعكس فعاليات "مهرجان التسوق الأول" بمحافظة أسوان جهود الدولة فى دعم المواطنين وتوفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار تنافسية، من خلال التعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بما يسهم فى تحقيق الأمن الغذائى، وضبط الأسواق، وتحسين مستوى معيشة الأسر، فى إطار رؤية مصر 2030 ورؤية أسوان 2040.