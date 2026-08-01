هيئة الدواء تحسم الجدل.. لا إلغاء لتسعير الأدوية والأسعار ثابتة في الأسواق

حسمت هيئة الدواء المصرية ، الجدل المثار خلال الأيام الماضية بشأن ما تردد عن إلغاء تسعير عبوات الأدوية أو إزالة الأسعار المطبوعة عليها، مؤكدة أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، وأن الدواء في مصر لا يزال يخضع للتسعير الجبري وفقًا للضوابط المعمول بها، في الوقت الذي تستعد فيه الهيئة للتوسع في تطبيق منظومة التتبع الدوائي لتعزيز الرقابة والشفافية داخل سوق الدواء.

لا تغيير في نظام تسعير الأدوية

أكد الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، في تصريحات تلفزيونية لقناة إكسترا نيوز، أن جميع الأدوية المتداولة في السوق المصري تخضع للتسعير الجبري، ولا توجد أي نية لإلغاء الأسعار المطبوعة على العبوات أو تغيير آلية التسعير الحالية.



وأوضح أن ما يتم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تحرير أسعار الدواء أو إلغاء التسعير الرسمي غير صحيح، داعيًا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة الدواء المصرية.

ما هي منظومة التتبع الدوائي؟

وأشار مساعد رئيس الهيئة، إلى أن ما يجري تطبيقه حاليًا هو منظومة التتبع الدوائي، والتي بدأ تنفيذها منذ شهر فبراير الماضي، وتهدف إلى منح كل عبوة دوائية هوية رقمية موحدة تتيح تتبعها منذ مرحلة الإنتاج وحتى وصولها إلى المستهلك.

وتتضمن المنظومة بيانات مهمة لكل عبوة، منها:

رقم التشغيلة.

تاريخ الإنتاج.

تاريخ انتهاء الصلاحية.

السعر الرسمي.

رمز الاستجابة السريعة (QR Code).

وأكد أن هذه المنظومة لا تؤثر مطلقًا على أسعار الأدوية، وإنما تستهدف إحكام الرقابة على تداول المستحضرات الدوائية ومكافحة الغش والدواء مجهول المصدر.

التوسع في التطبيق خلال أغسطس

وأوضح رجائي أن الهيئة بدأت بالفعل تطبيق منظومة التتبع على عدد من الأدوية المستوردة، على أن يتم التوسع اعتبارًا من شهر أغسطس ليشمل عددًا من الأدوية المحلية، بما يضمن تغطية أكبر لقطاع الدواء وتعزيز منظومة الرقابة في جميع مراحل التداول.

وأضاف أن التوسع في المنظومة يأتي ضمن جهود الدولة للتحول الرقمي وتطوير منظومة الدواء، بما يسهم في رفع كفاءة المتابعة وضمان وصول مستحضرات دوائية آمنة للمواطنين.

تحذير من الشائعات

واختتم مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية تصريحاته بالتأكيد على أهمية الرجوع إلى الموقع الإلكتروني والصفحات الرسمية للهيئة للحصول على المعلومات الدقيقة، محذرًا من تداول الشائعات التي قد تؤدي إلى إثارة البلبلة داخل سوق الدواء أو تدفع المواطنين إلى تخزين الأدوية دون داعٍ، وهو ما قد يؤثر على توافرها للمحتاجين.