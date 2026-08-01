جديد فى الزمالك.. إيشو يتمرد والإدارة ترفض الوصاية| إيه الحكاية؟

تصاعدت وتيرة أزمة تجديد عقد أحمد عبدالرحيم إيشو نجم نادي الزمالك على مدار الساعات الأخيرة.

إدارة نادي الزمالك أعلنت عن تحديد سقف العقود لتجديد نجوم الفار الأبيض خلال ميركاتو الصيف.

من جانبه رفض أحمد عبدالرحيم إيشو الإلتزا بشروط إدارة نادي الزمالك ويتأهب للرحيل عن القلعة البيضاء.

إيشو يتمرد

مع نهاية الموسم الماضى، قام أحمد عبد الرحيم إيشو لاعب فريق الزمالك بتجديد عقده مع القلعةالبيضاء لمدة 4 مواسم وذلك فى حضور جون إدوارد المدير الرياضى السابق.

ويعتبر عبد الرحمن إسماعيل مدير التعاقدات السابق مع جون إدوارد المدير الرياضي السابق هو وكيل اللاعب أحمد عبدالرحيم إيشو.

عقب رحيل جون إدوارد المدير الرياضي السابق عن نادي الزمالك قامت إدارة القلعة البيضاء بمراجعة عقد اللاعب أحمد عبدالرحيم إيشو.

إدارة نادى الزمالك إعترضت على بعض البنود فى عقد عبدالرحيم إيشو ورأت أنها مبالغ فيها.

طلب مسؤولو الزمالك من إيشو تعديل بعض بنود العقد وفي مقدمتها القيمة المالية، أو سداد مقدم العقد على دفعات.

مطالب إدارة نادي الزمالك قوبلت بالرفض من جانب إيشو لتعديل تلك البنود

طالب أحمد عبدالرحيم إيشو استرداد عقوده لاسيما وأنه يمتلك عدة عروض من أندية أخرى.

موقف الزمالك

قال مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن عقد أحمد عبد الرحيم "إيشو"، لاعب الفريق الأول انتهى رسميًا بنهاية الموسم الماضي 2025-2026.



أضاف: إدارة نادي الزمالك قدمت عرضًا لإيشو من أجل تجديد تعاقده، بما يتناسب مع إمكانياته الفنية.

واصل: إدارة نادي الزمالك تمسكت بسقف التعاقدات والسياسة المالية التي يتبعها النادي في الآونة الأخيرة.



وتابع: إدارة نادي الزمالك رحبت باستمرار اللاعب أحمد عبدالرحيم إيشو ضمن صفوف الفريق، حال موافقته على العرض المقدم له من أجل تجديد عقده.



واختتم تصريحاته قائلا: إذا كانت لدى اللاعب رغبة أخرى فالنادي لن يرفع العقد عن القيمة التي حددها وفقًا للسياسة المعمول بها في الزمالك.