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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد سليمان ينفي تمرد لاعبي الزمالك ويكشف كواليس الأزمة المالية وسبب رحيل جون إدوارد

الزمالك
الزمالك
محمد بدران

كشف أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، كواليس رحيل المدير الرياضي جون إدوارد، مؤكدًا أن الخلاف حول هوية المدير الفني للموسم الجديد كان السبب الرئيسي وراء إنهاء مهمته، نافيًا في الوقت نفسه ما تردد بشأن وجود أزمة مع اللاعبين بسبب المستحقات المالية.

وخلال ظهوره في برنامج "اللعيب" مع الإعلامي مهيب عبدالهادي على قناة MBC مصر، أوضح أحمد سليمان أن الزمالك نجح في تجاوز أزمة إيقاف القيد، رغم الظروف المالية الصعبة، بعدما وفر مجلس الإدارة المبالغ اللازمة للحصول على الرخصة المحلية، ومن ثم الرخصة الأفريقية.

وأشار إلى أن المدير الرياضي جون إدوارد كان يفضل التعاقد مع مدير فني أجنبي وعدم استمرار معتمد جمال، إلا أن مجلس الإدارة والمشرفين على الكرة كان لهم رأي مختلف، حيث تمسكوا ببقاء الجهاز الفني الوطني.

وقال سليمان: "من وجهة نظرنا، الجهاز الفني الذي حقق بطولة الدوري وأنجز هذا الإنجاز الكبير كان يجب أن يستمر، وهذا أمر متعارف عليه في كرة القدم."

وأضاف أن السبب الأساسي لرحيل جون إدوارد كان تمسكه بفكرة تغيير الجهاز الفني والتعاقد مع مدرب أجنبي، بينما استقر مجلس الإدارة في النهاية على استمرار معتمد جمال باتفاق جماعي.

وحول ما إذا كانت الأزمة تتعلق بعدم توفير الدعم المالي للمدير الرياضي، أكد سليمان أن النادي كانت لديه أولويات مالية، تمثلت في إنهاء الملفات العاجلة، موضحًا أن الظروف المالية كانت السبب الرئيسي في جميع القرارات التي اتخذت خلال الفترة الماضية.

ونفى عضو مجلس إدارة الزمالك ما تردد عن رفض اللاعبين خوض التدريبات بسبب تأخر مستحقاتهم، مؤكدًا أنه تواصل مع عدد من اللاعبين الذين نفوا صحة هذه الأنباء بشكل قاطع.

واختتم أحمد سليمان تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك يعمل دائمًا وفق الإمكانيات المتاحة، مشيرًا إلى أن إدارة النادي اعتادت التكيف مع الظروف المالية دون الإخلال بأهداف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

الزمالك جون إدوارد بيزيرا معتمد جمال مجلس ادارة الزمالك

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