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لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟... 10 أسباب وراء التعب المستمر.. متى يجب استشارة الطبيب؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟... 10 أسباب وراء التعب المستمر.. متى يجب استشارة الطبيب؟

لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟.. 10 أسباب شائعة قد تكون وراء التعب المستمر
لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟.. 10 أسباب شائعة قد تكون وراء التعب المستمر
أسماء عبد الحفيظ

يعتقد كثير من الأشخاص أن الحصول على 7 إلى 9 ساعات من النوم يوميًا كافٍ للاستيقاظ بنشاط وحيوية، إلا أن البعض يستيقظون وهم يشعرون بالإرهاق والتعب وكأنهم لم يناموا على الإطلاق. وقد يكون هذا الشعور ناتجًا عن أسباب صحية أو نفسية أو مرتبطة بنمط الحياة، ما يستدعي الانتباه إذا استمر لفترات طويلة.

لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟.. 10 أسباب شائعة قد تكون وراء التعب المستمر

ويؤكد الأطباء أن الإرهاق المستمر رغم النوم الكافي ليس أمرًا طبيعيًا دائمًا، وقد يكون إشارة إلى وجود مشكلة تحتاج إلى تشخيص وعلاج، خاصة إذا كان مصحوبًا بأعراض أخرى مثل الدوخة أو ضعف التركيز أو الصداع أو ضيق التنفس.

وفيما يلي أبرز الأسباب الشائعة للشعور بالتعب رغم النوم الكافي، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

1- انقطاع النفس أثناء النوم

لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟.. 10 أسباب شائعة قد تكون وراء التعب المستمر

يعد انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم من أكثر الأسباب شيوعًا للإرهاق، إذ يتوقف التنفس بشكل متكرر لثوانٍ أثناء النوم، ما يؤدي إلى تقطع النوم وعدم الوصول إلى مراحل النوم العميق، فيستيقظ الشخص مرهقًا حتى لو نام لساعات طويلة.

2- نقص الحديد أو الإصابة بالأنيميا

يسبب انخفاض مستوى الحديد أو الهيموجلوبين ضعف وصول الأكسجين إلى أنسجة الجسم، وهو ما يؤدي إلى الشعور بالإجهاد المستمر، بالإضافة إلى الدوخة وشحوب البشرة وسرعة ضربات القلب في بعض الحالات.

3- اضطرابات الغدة الدرقية

قد يؤدي قصور الغدة الدرقية إلى بطء عمليات التمثيل الغذائي، ما يسبب الشعور بالخمول، وزيادة الوزن، والإمساك، وعدم القدرة على التركيز، حتى مع الحصول على ساعات نوم كافية.

4- الجفاف

لا يدرك كثيرون أن نقص السوائل في الجسم قد يكون سببًا رئيسيًا للشعور بالتعب والإرهاق، خاصة خلال فصل الصيف أو مع ارتفاع درجات الحرارة، إذ يؤثر الجفاف في الدورة الدموية ووصول الأكسجين إلى الخلايا.

5- نقص الفيتامينات

قد يؤدي نقص فيتامين B12 أو فيتامين D أو حمض الفوليك إلى الشعور بالتعب المستمر وضعف العضلات وقلة النشاط، لذلك قد يطلب الطبيب إجراء تحاليل لتحديد سبب الإرهاق.

6- التوتر والضغوط النفسية

يمكن أن تؤثر الضغوط اليومية والقلق والتوتر في جودة النوم، حتى وإن كانت مدته كافية، حيث يبقى الجسم في حالة استنفار، ما يؤدي إلى الاستيقاظ مع الشعور بالإجهاد وعدم الراحة.

7- سوء التغذية

الاعتماد على الوجبات السريعة أو الإفراط في تناول السكريات قد يؤدي إلى تقلب مستويات السكر في الدم، وهو ما ينعكس على مستوى الطاقة ويزيد الشعور بالخمول والإرهاق خلال اليوم.

8- قلة النشاط البدني

على الرغم من أن ممارسة الرياضة تستهلك الطاقة، فإن قلة الحركة لفترات طويلة قد تؤدي إلى ضعف اللياقة البدنية وانخفاض النشاط، ما يجعل الشخص يشعر بالتعب بسرعة حتى مع بذل مجهود بسيط.

9- الإصابة ببعض الأمراض المزمنة

قد يكون الإرهاق أحد أعراض أمراض مثل السكري، وأمراض القلب، والكلى، والكبد، أو الالتهابات المزمنة، لذلك يجب عدم تجاهل التعب المستمر خاصة إذا استمر لأسابيع.

10- تناول بعض الأدوية

قد تسبب بعض الأدوية، مثل مضادات الحساسية، وبعض أدوية ضغط الدم، ومضادات الاكتئاب، الشعور بالنعاس والإرهاق كأحد آثارها الجانبية، لذا ينبغي مراجعة الطبيب إذا ظهر التعب بعد بدء دواء جديد.

متى يجب استشارة الطبيب؟

ينصح الأطباء بزيارة الطبيب إذا استمر الشعور بالإرهاق لأكثر من أسبوعين دون سبب واضح، أو إذا صاحبه فقدان غير مبرر للوزن، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو ارتفاع في درجة الحرارة، أو إغماء، إذ قد يتطلب الأمر إجراء فحوصات مثل صورة الدم الكاملة، وتحاليل وظائف الغدة الدرقية، ومستويات الحديد والفيتامينات، وسكر الدم، للوصول إلى السبب الحقيقي.

كيف تتغلب على الإرهاق؟

يمكن تقليل الشعور بالتعب من خلال النوم في مواعيد ثابتة، وشرب كميات كافية من الماء، واتباع نظام غذائي متوازن غني بالخضروات والفواكه والبروتين، مع ممارسة النشاط البدني بانتظام، وتقليل التوتر، وتجنب استخدام الهاتف أو الأجهزة الإلكترونية قبل النوم بساعة على الأقل. وفي حال استمرار الإرهاق رغم اتباع هذه النصائح، يبقى الفحص الطبي هو الخطوة الأهم لتحديد السبب ووضع العلاج المناسب.

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