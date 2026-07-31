القومي لثقافة الطفل يعلن إرجاء ملتقى «أطفال مصر.. اكتشف مدن مصر الحديثة»

يعلن المركز القومي لثقافة الطفل التابع للمجلس الأعلى للثقافة، إرجاء إقامة ملتقى «أطفال مصر.. اكتشف مدن مصر الحديثة»، الذي كان من المقرر افتتاحه غدا بمدينة العلمين الجديدة تحت شعار «مصر بمدنها الجديدة.. وطن يتسع للجميع»، وذلك إلى موعد يُعلن عنه لاحقًا.



وكان الملتقى، الذي ينظمه المركز القومي لثقافة الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة، يتضمن برنامجًا ثقافيًا وفنيًا متكاملًا بمشاركة عدد من قطاعات وزارة الثقافة، إلى جانب معرض العلمين الأول للكتاب الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، بمشاركة عدد من دور النشر، فضلًا عن مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية والإبداعية الموجهة للأطفال والأسر.



ويأتي قرار الإرجاء في إطار الحرص على استكمال إجراءات الحماية المدنية وجميع الترتيبات التنظيمية مع كل الأطراف المشاركة في الملتقى، بما يضمن خروج الملتقى بالصورة التي تليق بأهدافه، ويحقق رسالته في نشر المعرفة، وتنمية الوعي، وتعريف الأطفال بالمشروعات القومية والمدن الجديدة، من خلال أنشطة ثقافية وفنية متنوعة.



وأوضح المركز أنه سيتم الإعلان عن الموعد الجديد لإقامة الملتقى والمعرض فور الانتهاء من جميع الاستعدادات اللازمة.