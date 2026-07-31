هشام موسى عن طلاق شروق الشلواطي ودكتور فود: الخصوصية ليست تريندا.. وأين تبدأ المسؤولية؟

علق الإعلامي هشام موسى على الجدل المثار حول انفصال صانعة المحتوى المغربية شروق الشلواطي عن صانع المحتوى اللبناني جورج ديب، المعروف بـ"دكتور فود"، مؤكدًا أن الطلاق يظل شأنًا شخصيًا، لكنه يتحول إلى قضية رأي عام عندما يتعلق الأمر بشخصيات يتابعها الملايين عبر منصات التواصل الاجتماعي.

تداول مقاطع فيديو ومنشورات

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج "خط أحمر" على قناة "الحدث اليوم"، إن الأزمة لم تتوقف عند إعلان الانفصال، بل تصاعدت مع تداول مقاطع فيديو ومنشورات تناولت بداية مرحلة جديدة في حياة الطرفين، ووصل الأمر إلى الحديث عن الاحتفال بالطلاق، وهو ما أثار تساؤلات واسعة بشأن الحدود الفاصلة بين الحياة الخاصة وصناعة المحتوى.

وأوضح أن من حق أي شخص التعبير عن تجربته الإنسانية بعد انتهاء علاقة، لكن هذا الحق يجب ألا يمتد إلى الإساءة للطرف الآخر أو نشر تفاصيل وأسرار الحياة الخاصة، مشددًا على ضرورة التفرقة بين حرية التعبير واحترام الخصوصية والالتزام بالمسؤولية الأخلاقية والقانونية.

تحويل الأزمات الشخصية إلى وسيلة لحصد المشاهدات

وأضاف أن المشكلة لم تعد في وقوع الطلاق نفسه، وإنما في تحويل الأزمات الشخصية إلى وسيلة لحصد المشاهدات وتحقيق الانتشار، لافتًا إلى أن منصات التواصل الاجتماعي دفعت البعض إلى تقديم أدق تفاصيل حياتهم الخاصة باعتبارها محتوى يسعى إلى التفاعل، على حساب خصوصية العلاقات الإنسانية واحترامها.

واختتم هشام موسى حديثه بالتأكيد على أن الحفاظ على كرامة الأطراف واحترام خصوصية الحياة الشخصية يجب أن يظل أولوية، حتى في ظل التطور الكبير الذي تشهده صناعة المحتوى، مشيرًا إلى أن الشهرة لا تعني التخلي عن الحق في الخصوصية أو تحويل كل تفاصيل الحياة إلى مادة للنقاش العام.