براءة «أوائل فاقوس» من شائعات السوشيال ميديا.. الحكومة توضح

مع إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي روايات وشائعات حول تحقيق إحدى المدارس التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية نتائج استثنائية وحصول عدد كبير من طلابها على مجاميع مرتفعة.

وبين تداول الأرقام والقصص المختلفة، تزايدت التساؤلات حول حقيقة هذه الأنباء، وما إذا كانت تعكس واقعًا فعليًا أم أنها مجرد معلومات غير دقيقة جرى تداولها على نطاق واسع، في وقت ينتظر فيه الجميع التأكد من الحقائق بعيدًا عن الشائعات.

الدكتور مصطفى مدبولي

وقد أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الجدل الذي أثير بشأن ارتفاع نتائج طلاب إحدى لجان الثانوية العامة في مركز فاقوس لا يستند إلى وقائع، موضحًا أن مراجعة بيانات الطلاب أثبتت أنهم من المتفوقين دراسيًا منذ سنوات، وليسوا حالة استثنائية.

إعلان نتيجة الثانوية العامة

طلاب



وقال مدبولي، إنه تواصل فور إعلان نتيجة الثانوية العامة مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عقب تداول تساؤلات بشأن ارتفاع نسب النجاح داخل لجنة فاقوس، موضحًا أن الوزارة راجعت السجل الدراسي للطلاب، وتبين أنهم حققوا نتائج متميزة منذ المرحلة الإعدادية، كما حافظوا على تفوقهم خلال الصفين الأول والثاني الثانوي.

وزير التربية والتعليم

وأضاف رئيس الوزراء أن وجود لجنة تضم عددًا كبيرًا من الطلاب المتفوقين أمر طبيعي، معربًا عن أمله في أن تضم جميع اللجان هذه النماذج المتميزة من الطلاب الذين يواصلون الحفاظ على تفوقهم الدراسي.

كما أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تعاملت بشكل فوري مع ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة، بشأن مزاعم وجود غش جماعي بين عدد من طلاب مدرسة فاقوس الرسمية للغات بمحافظة الشرقية.

توجيهات عاجلة بتشكيل لجان متخصصة



وأوضح زلطة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف أصدر توجيهات عاجلة بتشكيل لجان متخصصة لفحص الواقعة ومراجعة جميع البيانات المتداولة، للتأكد من صحة النتائج وتحقيق العدالة للطلاب.

وأشار إلى أن اللجنة الأولى أجرت مراجعة دقيقة لأوراق الإجابة، مع مضاهاة إجابات الطلاب للتحقق من عدم وجود أي تشابه غير طبيعي قد يشير إلى مخالفات، بينما تولت لجنة أخرى مراجعة السجل الدراسي لجميع طلاب المدرسة وعددهم 231 طالبًا، وليس فقط الـ70 طالبًا الذين وردت أسماؤهم في الكشف المتداول على مواقع التواصل.

اتساق النتائج مع أدائهم الأكاديمي



وأضاف أن نتائج الفحص أثبتت أن الطلاب الحاصلين على المجاميع المرتفعة يتمتعون بسجل دراسي متميز منذ مراحل التعليم الأساسي، كما جاءت نتائج باقي الطلاب متوافقة مع مستواهم الدراسي في السنوات السابقة، بما يؤكد اتساق النتائج مع أدائهم الأكاديمي.

ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الوزارة راجعت أيضًا جميع محاضر الغش والمخالفات الخاصة بالمدرسة خلال فترة امتحانات الثانوية العامة، ولم تسجل أي وقائع غش أو تجاوزات داخل اللجان.

وشدد زلطة على أن أعمال المراجعة انتهت إلى سلامة النتائج ودقتها، وعدم وجود أي أدلة تدعم الادعاءات المتداولة بشأن حدوث غش جماعي، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على ضمان النزاهة والشفافية وإنصاف جميع الطلاب.