قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السن القانوني والفحص الطبي أبرزها.. شروط توثيق عقد الزواج في القانون
غدا.. بدء تطبيق نظام الخصم المباشر بمنظومة الخبز الجديدة
الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد خلال الأيام المقبلة
رأس السنة المائية.. لماذا تبدأ مصر عامها الجديد في 1 أغسطس؟
«لو جايب 90% علمي علوم».. خريطة الكليات المتاحة وفرص الالتحاق بالقطاع الطبي
لو جايب 80% علمي علوم.. قائمة الكليات المتاحة لك في تنسيق 2026
وزير النقل من دمياط: أطقم القاطرات حققت ملحمة بطولية وأنهت أزمة سفينتي التغويز والتخزين باحترافية
تمرد داخل الجيش الإسرائيلي.. جنود من لواء جفعاتي يغادرون قاعدة عسكرية ويرفضون أوامر قادتهم
تفاصيل سعر عيار 21 الآن
صور فضائية تكشف الأضرار في قاعدة علي السالم بالكويت بعد الهجوم الإيراني
أزمة هجرة تضرب سبتة.. أكثر من 1500 مهاجر يعبرون من المغرب خلال أسبوع
غدا صرف معاشات شهر أغسطس 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

السن القانوني والفحص الطبي أبرزها.. شروط توثيق عقد الزواج في القانون

تعبيرية
تعبيرية
أميرة خلف

حدد قانون الأحوال المدنية الضوابط والإجراءات الواجب اتباعها لتوثيق عقد الزواج، بما يضمن صحة البيانات وإثبات العلاقة الزوجية رسميًا. كما وضع القانون عددًا من الشروط التي يجب استيفاؤها قبل إتمام التوثيق، بهدف حماية حقوق جميع الأطراف وتجنب أي نزاعات مستقبلية.

شروط توثيق عقد الزواج


في هذا الصدد، نصت المادة (31 مكررًا)، على أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.


ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص.


ويصدر بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعه والجهات المرخص لها به قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل، ويعاقب تأديبيًا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة.


وعلى أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية قيد الوقائع التي صدر بشأنها أحكام نهائية في مسائل الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو البطلان أو الفسخ، وتدرج هذه الوقائع في الإخطار الأسبوعي الذى يرسل إلى قسم السجل المدني في شأن وقائع الزواج والطلاق.


واستثناءً من حكم المادة 17 من هذا القانون تصدر وثائق الزواج والطلاق لأول مرة من أقلام الكُتاب بمحاكم الأحوال الشخصية ومكاتب التوثيق بالشهر العقاري، وتختص مصلحة الأحوال المدنية بإصدار صور قيود تلك الوقائع ويحدد وزير الداخلية بقرار منه إجراءات ورسوم الإصدار بما لا يجاوز عشرين جنيهًا.

وتقوم مصلحة الأحوال المدنية بتسجيل بيانات الأسرة ومتابعة كافة ما يطرأ عليها من تغييرات طبقا لما يرد إليها من بيانات لوقائع الأحوال المدنية، كما تقوم بإصدار صور قيود الأسر لذوى الشأن.


وتحدد اللائحة التنفيذية رب الأسرة وإجراءات القيد، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم إصدار صورة قيود الأسرة بما لا يجاوز عشرين جنيهًا.

قانون الأحوال المدنية عقد الزواج بيانات توثيق عقد الزواج الزواج الأحوال المدنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطب 93.17% والأسنان 92.68% والهندسة 89.84%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى علمي

الطب 93.17% والأسنان 92.68% والهندسة 89.84%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026 علمي وأدبي

التوقيت الصيفي

الساعة هترجع 60 دقيقة.. انتهاء التوقيت الصيفي 2026 رسميًا منتصف ليل يوم خميس

صورة أرشيفية

لو مجموعك 53% .. كليات في انتظارك قبل انطلاق تنسيق الجامعات 2026

تنسيق الجامعات 2026

تنسيق الجامعات 2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم

تنسيق الجامعات 2026

89.84 % للهندسة و88.75% للتخطيط العمراني .. مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي رياضة

أحمد خالد صالح وهنادي مهنا

من 10 شهور .. تصرف لافت لـ أحمد خالد صالح وهنادي مهنا قبل إعلان الطلاق

امام عاشور

10 ملايين دولار| عرض جديد من الاتحاد السعودي لضم إمام عاشور والأهلي يحدد شروطه

الأرجنتين

7 مخالفات.. الفيفا يؤدب منتخب الأرجنتين بعد نهائي المونديال

ترشيحاتنا

أودي Q9 موديل 2027

شاهد| أودي Q9 موديل 2027 الرياضية

تحديثات الأمان الجديدة

للساعات قبل الهواتف! سامسونج تقلب الموازين وتطلق تحديثها الأمني الجديد

هل ينفد شحن هاتفك أسرع مما ترغب؟

خطوات عملية لإنقاذ بطارية هاتفك من الاستنزاف

بالصور

فستان ناعم.. ياسمين عز تخطف الأنظار بظهورها

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

ذكري ميلاد سعيد صالح.. محطات فنية في حياته وسر رفضه السقوط في بئر سبع

سعيد صالح
سعيد صالح
سعيد صالح

بملابس رياضية.. ميس حمدان تستعرض رشاقتها

ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: عذرًا.. هذا الشخص لم يعد متاحا الآن

المزيد