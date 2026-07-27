قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يتابع منظومة التعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة
إطلاق 5 مدارس مصرية إيطالية جديدة متخصصة في صناعة الأدوية والرعاية الصحية
بعد انخفاض مؤقت.. الأرصاد تحذر من موجة حارة جديدة حتى مطلع أغسطس
"صاحبته لا تعمل بالشركة".. مصر للطيران تحسم الجدل حول فيديو الإساءة لأهالي سوهاج
الأعلى لتنظيم الإعلام: غرامة 100 ألف جنيه على موقعين إلكترونيين بسبب شكاوى
الدكتور سويلم يزور وكالة الفضاء اليابانية لبحث توظيف تقنيات الأقمار الصناعية في إدارة الموارد المائية
كاف يكشف عن موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية بمشاركة 4 أندية مصرية
رواتب تصل إلى 40 ألف جنيه.. مشروع الضبعة يعيد رسم خريطة التوظيف في مصر
الشهر العقاري: عدم التعامل مع الأجانب غير الحاصلين على إقامة أو إعفاء
لأصحاب المعاشات.. البريد يكشف تفاصيل الصرف ويرد على أزمات التكدس والفكة والسيستم
رئيس الزمالك يتقدم بشكوى لـ"الأعلى للإعلام" ضد الإعلامي أمير هشام
لأول مرة.. مصر تستضيف أكبر منصة إقليمية للنقل الجوي في أفريقيا والمحيط الهندي (AFI Week 2026)
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

متى يتم رفض توثيق عقد الزواج؟.. قانون الأحوال المدنية يجيب

توثيق الزواج
توثيق الزواج
حسن رضوان

حدد قانون الأحوال المدنية الضوابط المنظمة لتوثيق عقود الزواج، مؤكدًا عدم جواز توثيق زواج أي شخص لم يبلغ 18 عامًا ميلاديًا كاملًا من الجنسين، مع توقيع عقوبات تأديبية على كل من يخالف هذه الأحكام.

ونصت المادة (31 مكررًا) من القانون على حظر توثيق عقد الزواج لمن لم يتم الثامنة عشرة من عمره، كما ألزمت بإجراء الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتأكد من خلوهما من الأمراض التي قد تؤثر على صحة أي منهما أو على صحة نسلهما، مع إبلاغهما بنتيجة الفحص قبل إتمام التوثيق.

حظر توثيق زواج من هم دون 18 عامًا وعقوبات للمخالفين

وأوضح القانون أن وزير الصحة، بالاتفاق مع وزير العدل، يحدد الأمراض التي يشملها الفحص وإجراءاته وأنواعه، إلى جانب الجهات المرخص لها بإجرائه، فيما يعاقب تأديبيًا كل من يوثق عقد زواج بالمخالفة لهذه الضوابط.

وألزمت المادة (32) أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية بقيد الوقائع الصادر بشأنها أحكام نهائية في مسائل الزواج والطلاق والتطليق والتفريق الجسماني والبطلان والفسخ، على أن تُدرج هذه الوقائع ضمن الإخطار الأسبوعي المرسل إلى السجل المدني.

وحسب المادة (33)، تصدر وثائق الزواج والطلاق لأول مرة من أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية ومكاتب التوثيق بالشهر العقاري، بينما تختص مصلحة الأحوال المدنية بإصدار صور قيود هذه الوقائع، وفق إجراءات ورسوم يحددها وزير الداخلية بما لا يتجاوز 20 جنيهًا.

ونصت المادة (34) على أن تتولى مصلحة الأحوال المدنية تسجيل بيانات الأسرة ومتابعة جميع التغييرات التي تطرأ عليها، استنادًا إلى بيانات وقائع الأحوال المدنية، مع إصدار صور قيود الأسرة لذوي الشأن، وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية وقرار وزير الداخلية بشأن الرسوم.

توثيق عقود الزواج قانون الأحوال المدنية حظر توثيق زواج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 اليوم .. توضيح عاجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد خلال ساعات|سجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2026

ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات على صدى البلد|سجل بياناتك هنا

الثانوية العامة

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 الخميس المقبل.. مفاجأة للطلاب

نتيجة الثانوية العامة 2026

بلوجر تثير الجدل: نتيجة الثانوية العامة ظهرت لابني.. والتعليم تنفي وتحذر|القصة كاملة

الذهب

لو معاك فلوس الحق اشتري ذهب.. الشعبة تفجر مفاجأة

وزارة الداخلية

خلال ساعات.. الداخلية تستعد لإعلان حركة تنقلات ضباط الشرطة 2026

امين عمر

صدمة وذهول ومليون رسالة وتعليق.. أمين عمر يكشف كواليس حواره مع حكم مباراة مصر والأرجنتين

ترشيحاتنا

عم مزارعي المانجو بالإسماعيلية

بتكليفات الوزير.. الزراعة تطلق حزمة إجراءات عاجلة لدعم مزارعي المانجو بالإسماعيلية

رئيس الوزراء يستعرض الرؤية المقترحة لتطوير زراعة وصناعة الكتان في مصر

رئيس الوزراء يستعرض الرؤية المقترحة لتطوير زراعة وصناعة الكتان في مصر

الرئيس السيسي يوجه بعرض الإنجاز المُحقق في مشروع أرشفة ورقمنة تراث الإذاعة والتلفزيون المصري على الرأي العام

الرئيس السيسي يوجه بعرض الإنجاز المُحقق في مشروع أرشفة ورقمنة تراث الإذاعة والتلفزيون المصري على الرأي العام

بالصور

4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع

4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع
4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع
4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع

سلاف فواخرجي تتألق في أحدث جلسة تصوير

سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي

طريقة عمل سلطة التين بالأفوكادو والمانجو

سلطة الصيف بـ التين بالأفوكادو والمانجو
سلطة الصيف بـ التين بالأفوكادو والمانجو
سلطة الصيف بـ التين بالأفوكادو والمانجو

بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها

بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها
بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها
بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 74 عاما علي ثورة يوليو المجيدة.. هل تغير مفهوم الثورة؟!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: رسائل

د.محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: حين تدير الروبوتات المصانع

شحاته السيد

شحاته السيد يكتب: من تشويش البيانات إلى غرور العقل!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مين السبب !!

المزيد