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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بتكليفات الوزير.. الزراعة تطلق حزمة إجراءات عاجلة لدعم مزارعي المانجو بالإسماعيلية

عم مزارعي المانجو بالإسماعيلية
عم مزارعي المانجو بالإسماعيلية
شيماء مجدي

تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبسرعة الاستجابة لمطالب المزارعين بمحافظة الإسماعيلية، وبالتنسيق مع اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، أجرت لجنة من قيادات الوزارة زيارة ميدانية لمحافظة الإسماعيلية، حيث عقدت لقاءا موسعا مع مزارعي المحافظة، لبحث التحديات التي تواجه قطاع الزراعة، وفي مقدمتها محصول المانجو، وتوفير الحلول الفنية والعملية للنهوض بالإنتاجية والحفاظ على المكانة التاريخية للإسماعيلية في هذا المحصول الاستراتيجي.

وضم وفد الوزارة كلًا من: الدكتور خالد جاد، رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، الدكتورة رحاب محمد عبد الله، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، والدكتور محمد عبد العزيز، مدير صندوق الموازنة الزراعية، والدكتور وائل حمدي، مدير المحطة الإقليمية لشرق الدلتا وسيناء.
وشارك في اللقاء الدكتور إبراهيم العريني، مدير محطة البحوث الزراعية بالإسماعيلية، الدكتور حسن محمد فؤاد جلال، المشرف العام على مشروع تطوير النظم الزراعية بالإسماعيلية وسيناء، وعدد من قيادات مديرية الزراعة بالمحافظة.

وقال الدكتور خالد جاد، رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، أنه تم  تخصيص 20 حقلًا إرشاديًا، لزراعة محاصيل المانجو والفراولة والزيتون بالمحافظة، في اطار تقديم الدعم الفني ومستلزمات الإنتاج مجانًا لتلك الحقول، بما يشمل الأسمدة والمنتجات الطبيعية للوزارة، لتكون نماذج تطبيقية يُحتذى بها بين المزارعين.

وأضاف أن محطة البحوث الزراعية بالإسماعيلية، ستقوم بالإشراف الفني الكامل على جميع المراكز الإرشادية بالتنسيق مع مديرية الزراعة، فضلاً عن العمل على توسيع قاعدة منافذ توفير مستلزمات الإنتاج وزيادة منافذ توزيع الأسمدة لتقليل أعباء النقل على المزارعين، بجانب وضع أطر حلول عاجلة لمشكلات الري والمصارف بالمحافظة.

كما استعرض المهندس إبراهيم  الدسوقي، مدير عام المكافحة بمنطقة القناة وسيناء، البرامج المعتمدة لمكافحة الآفات الثاقبة الماصة المسببة لمرض "العفن الهبابي" على أشجار المانجو، تحت إشراف الإدارة المركزية للمكافحة ووقاية النبات، بقطاع الخدمات الزراعية، لافتا الى حرص الوزارة على توفير مستلزمات المكافحة من الزيوت المعدنية والصابون البوتاسي، وتنفيذ حملات الرش الدوري الموصى بها.

من جانبه، استعرض المهندس عفيفي محمد عفيفي، ممثل الإدارة المركزية للمكافحة، جهود الإدارة في رصد ومتابعة آفة ذبابة الفاكهة (الخوخ) وتوفير أدوات ومستلزمات المكافحة طبقًا للتوصيات الفنية الحديثة الصادرة عن الوزارة.
وخلال اللقاء، قدم الدكتور محمود هبه، نائب مدير عام الهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية، عرضًا حول دور الهيئة في إنتاج المخصبات الحيوية والمغذيات النباتية وعلاجات أعفان الجذور والنيماتودا، كما تم على هامش اللقاء توزيع عينات مجانية من منتجات الهيئة على المزارعين المشاركين لدعمهم ميدانيًا.

قيادات الوزارة


ومن جانبهم أعرب مزارعي الإسماعيلية عن خالص شكرهم وتقديرهم  للوزير علاء فاروق وقيادات الوزارة على سرعة الاستجابة والنزول الميداني للاستماع إلى مطالبهم، مؤكدين أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على مساندة الفلاح المصري والحفاظ على ثروة مصر الزراعية.

علاء فاروق وزير الزراعة محافظة الإسماعيلية قطاع الزراعة المحصول الاستراتيجي

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