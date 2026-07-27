وزير الزراعة يتفق مع معهد إيطالي على تنظيم حملات لدعم صغار المزارعين

بحث علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع بياجيو دي تريليزي مدير معهد "سيام باري" الإيطالي، سُبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات البحثية والزراعية والتنموية وتطوير نظم الزراعة الذكية ودعم صغار المزارعين، وذلك بحضور الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد موسى نائب رئيس المركز والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.

وأكد وزير الزراعة - خلال اللقاء - أهمية توثيق الشراكة العلمية والتطبيقية مع المؤسسات الدولية المتخصصة، مشيرا إلى أن التعاون مع معهد "سيام باري" يستهدف بالأساس تطبيق النظم الزراعية الحديثة والمتطورة، والاعتماد على تقنيات الزراعة الذكية لمواجهة التحديات المناخية، بما يضمن رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي.

وتم خلال اللقاء بحث أهمية التكامل بين الجانبين في مجال البحوث والمشروعات البحثية المشتركة، لاسيما ما يتعلق بتطوير الأصناف المحصولية واستنباط سلالات عالية الإنتاجية ومقاومة للظروف البيئية الصعبة، وهو ما يسهم في رفع جودة المحاصيل المصرية وزيادة قدرتها التنافسية، كما تطرق الجانبان إلى أهمية الاستفادة من الخبرة الإيطالية في مجال الاستزراع السمكي بالنظام الزراعي التكاملي داخل الصوب الزراعية، وهي تجربة رائدة ومطبقة بالفعل في إيطاليا.

واتفق الجانبان على إطلاق حملات إرشادية موجهة ومكثفة لدعم صغار المزارعين في القرى، وتزويدهم بالمعارف والتقنيات الحديثة، بالإضافة إلى دعم مبادرة "القرية المنتجة" لتمكين المجتمعات الريفية وتحويلها إلى وحدات إنتاجية مستدامة تعزز من دخل الأسر الريفية.

وناقش الجانبان أهمية زيادة الاستثمارات الإيطالية في القطاع الزراعي داخل القطر المصري، وفي هذا الصدد، اقترح وزير الزراعة، عقد لقاء أو منتدى أعمال مشترك بين الجانبين لعرض الأفكار والرؤى الاستثمارية، وبحث سبل جذب وتوجيه الاستثمارات الزراعية إلى الجانب المصري.

من جهته، أشاد بياجيو دي تريليزي بالجهود المبذولة في قطاع الزراعة المصري، مؤكدًا حرص معهد "سيام باري" على تقديم كافة أوجه الدعم الفني والبحثي للشراكة مع مصر، والتوسع في برنامج المشروعات الميدانية التي تخدم صغار المزارعين وتدعم استدامة القطاع الزراعي، كما وجه دعوة رسمية إلى الوزير لتفقد هذه التجارب والتطبيقات الميدانية في إيطاليا.



