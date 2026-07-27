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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تفاصيل افتتاح مهرجان عمان السينمائي وتكريم روح الممثل محمد بكري

مهرجان عمان السينمائي
مهرجان عمان السينمائي
محمد نبيل

انطلقت مساء أمس في مركز الحسين الثقافي وسط عمان فعاليات الدورة السابعة من مهرجان عمّان السينمائي الدولي – أوّل فيلم، وذلك بحضور رئيسة المهرجان الأميرة ريم علي، إلى جانب الأمير علي بن الحسين وبمشاركة حشد كبير من المسؤولين ونخبة من نجوم وعشاق السينما من الأردن والمنطقة والعالم.
 

ويحتفي المهرجان بالسينما التونسية وبإبداعات صناعها من خلال تسليط الضوء على ستة من أهم أعمالهم. وفي هذا السياق، تمّ عرض فيلم الافتتاح "صوفيا"، آخر تجربة إخراجيّة روائيّة طويلة للفنان ظافر العابدين الذي حضر بنفسه ليقدّم فيلمه للجمهور. وفي لفتة غنائية، أدى الفنان الأردني يزن الروسان أغنية "صباح الخير - تونس".
 

كما تضمن الحفل فقرة تكريمية للفنان الفلسطيني العظيم الراحل محمد بكري، بحضور عائلته - أبنائِه الممثلين صالح وآدم ويافا، وزوجته ليلى، وتحدثوا عنه فنانا وأباً.


قدم الحفل كل من الفنانة زين عوض والمذيع مهند الجزيرة، وتخلل الافتتاح التعريف بأعضاء لجان التحكيم في مختلف مسابقات المهرجان والذين سيختارون الأفلام والمشاريع الفائزة بجوائز هذا العام. 

بافتتاح المهرجان ينطلق برنامج سينمائي ثري يمتد لغاية 3 أغسطس، يتضمن مجموعة من الأفلام العربية والعالمية تُعرض جميعها للمرة الأولى في الأردن والعديد منها للمرة الأولى عالميا، إضافة إلى ندوات وحلقات نقاشية ولقاءات مع مهنيين ونجوم السينما.

عمان مهرجان عمان مهرجان عمان السينمائي

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