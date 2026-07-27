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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

موعد صرف معاشات أغسطس 2026 بعد تطبيق الزيادة الجديدة

موعد صرف معاشات أغسطس
موعد صرف معاشات أغسطس
محمد غالي

يتزايد اهتمام ملايين أصحاب المعاشات والمستحقين بمعرفة موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2026، بالتزامن مع استمرار صرف المعاشات بالزيادة السنوية التي بدأ تطبيقها اعتبارا من يوليو الجاري، وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. 

ويحرص المستفيدون على متابعة مواعيد الصرف وأماكن الحصول على مستحقاتهم، إلى جانب خدمات الاستعلام الإلكتروني التي توفرها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

أصحاب المعاشات

موعد صرف معاشات أغسطس 2026

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر أغسطس 2026 اعتبارا من يوم السبت الموافق 1 أغسطس، وفقا للجدول الزمني المعتاد الذي يقضي بصرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر، ليستفيد منها ملايين أصحاب المعاشات والمستحقين على مستوى الجمهورية.

أماكن صرف معاشات أغسطس 2026

أتاحت الهيئة عدة وسائل لصرف المعاشات، بما يضمن سهولة حصول المستفيدين على مستحقاتهم، وتشمل:

ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك.
مكاتب البريد المصري.
منافذ شركة فوري المعتمدة.
بطاقات "ميزة" ووسائل الصرف الإلكترونية المعتمدة.

أصحاب المعاشات

رابط الاستعلام عن المعاشات

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن بيانات المعاش والرقم التأميني ومتابعة خدمات الهيئة إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والذي يوفر عددا من الخدمات الرقمية دون الحاجة إلى التوجه إلى مقار التأمينات.

استمرار صرف المعاشات بالزيادة الجديدة

ويواصل أصحاب المعاشات صرف مستحقاتهم بالزيادة السنوية التي بدأ تطبيقها اعتبارا من شهر يوليو 2026، في إطار الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحسين دخول أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء المعيشية.

وجاءت الزيادة بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، عقب موافقة مجلس النواب، ونشر التعديلات في الجريدة الرسمية.

أصحاب المعاشات

أبرز تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية

تضمنت التعديلات الجديدة تنظيم آلية سداد الخزانة العامة للدولة للالتزامات المالية المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث تلتزم الدولة خلال العام المالي 2025/2026 بسداد قسط سنوي تبلغ قيمة أول دفعة منه 238.55 مليار جنيه.

كما نص القانون على زيادة قيمة القسط بنسبة مركبة قدرها 6.4% سنويا اعتبارا من 1 يوليو 2026، مع إضافة 0.2% سنويا بدءا من يوليو 2027، حتى تصل نسبة الزيادة إلى 7% مركبة اعتبارا من يوليو 2029.

وشملت التعديلات أيضا إضافة مليار جنيه إلى قيمة القسط السنوي اعتبارا من يوليو 2026 ولمدة خمس سنوات متتالية، على أن يستمر سداد هذه الأقساط لمدة 50 عاما، بما يدعم الاستدامة المالية لنظام التأمينات ويضمن الوفاء بحقوق أصحاب المعاشات والمستحقين.

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