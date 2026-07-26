قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نصر عزام: الزمالك أنهى جميع قضاياه وحصل على الرخصة الأفريقية
نظر محاكمة 87 متهمًا في خلية داعش مدينة نصر .. اليوم
حقيقة تسريب تفاصيل أوائل الثانوية العامة 2026 قبل اعتماد النتيجة|توضيح عاجل
مفتي الجمهورية: لا كفارة للنذر مع العجز المؤقت.. وتجب في هذه الحالة
عيار 21 .. تفاصيل أشهر عيار ذهب في الصاغة الآن
برلماني يُطالب بضبط أسعار الخدمات الطبية وإلزام المستشفيات الخاصة بإعلان التكلفة
هي دي اللي سبت مراتك وولادك علشانها؟.. فيديو مشادة في الشارع يثير الجدل وبلاغ ينتظر تحرك الداخلية
المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة: هجمات النظام الإسرائيلي على الفلسطينيين في الضفة «مذبحة»
الصين تسابق الزمن لمنع الحرب الشاملة بين أمريكا وإيران
حدف نفسه.. فيديو متداول لطفل يحاول القفز من شباك حضانة ومُعلمته تلحقه في اللحظة الأخيرة
إرهاب المستوطنين.. تدمير وحرق ممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية .. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مفتي الجمهورية السابق: التحايل بالطلاق والزواج العرفي للحصول على المعاش حرام شرعًا

د. شوقي علام
د. شوقي علام
عبد الرحمن محمد

أكد الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية السابق، عبر موقع دار الإفتاء الرسمي، أن الاتفاق بين الزوجين على الطلاق الصوري ثم العودة إلى الزواج العرفي من أجل الحصول على معاش والد الزوجة المتوفى، لا يجوز شرعًا، لما يتضمنه من تحايل صريح على أحكام الشرع والقانون.

وأوضح أن نظام المعاشات قائم على تحقيق التكافل الاجتماعي، بحيث يُصرف لمن كانوا تحت إعالة المتوفى حال حياته، مشيرًا إلى أن استحقاق الابنة للمعاش مشروط بعدم زواجها، لأن الزوج هو المسؤول عن نفقتها، وبالتالي فإن إسقاط هذا الشرط بالتحايل يُعد أخذًا للمال بغير وجه حق.

وأشار مفتي الجمهورية السابق إلى أن هذا الفعل يشتمل على عدة محاذير شرعية، في مقدمتها التلاعب بعقد الزواج، الذي وصفه الشرع بأنه “ميثاق غليظ”، مؤكدًا أن الطلاق لا يجوز اتخاذه وسيلة لتحقيق مصالح مادية، خاصة إذا لم توجد أسباب حقيقية تبرر وقوعه، مثل استحالة استمرار الحياة الزوجية.

حكم إيقاع الطلاق للتحايل

وأضاف أن إيقاع الطلاق لمجرد التحايل يُعد نوعًا من التهاون في أمر عظيم، حيث إن الشريعة وإن أباحت الطلاق، إلا أنها كرهته عند عدم وجود سبب معتبر، حفاظًا على استقرار الأسرة ومنع العبث بالعلاقات الزوجية.

كما شدد على أن التحايل للحصول على أموال لا يستحقها الإنسان يدخل في باب أكل المال بالباطل، وهو منهي عنه شرعًا، مؤكدًا أن تغيير الصورة الشكلية للعلاقة – عبر الطلاق الرسمي والزواج العرفي – لا يغير من حقيقة القصد، فالعبرة في الأحكام بالمقاصد والمعاني لا بالمظاهر.

ولفت إلى أن هذه الممارسات لا تقتصر خطورتها على الجانب الشرعي فقط، بل تمتد إلى مخالفة القوانين المنظمة للمعاشات، حيث قد يتعرض من يقوم بها للمساءلة القانونية والغرامة بسبب الحصول على أموال دون وجه حق.

واختتم الدكتور شوقي علام بالتأكيد على أن الضائقة المالية لا تبرر اللجوء إلى الحيل المحرمة، داعيًا إلى السعي في طلب الرزق بالطرق المشروعة، والتزام الصدق والشفافية في التعامل مع الحقوق المالية، لما في ذلك من حفظٍ للدين وصيانةٍ للمجتمع.

مفتي الجمهورية السابق الزواج العرفي الطلاق الطلاق الصوري حكم إيقاع الطلاق للتحايل شوقي علام دار الإفتاء التحايل على المعاش حكم الزواج العرفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس.. سجل الاسم الآن عبر بوابة الأزهر الشريف

طالبات الثانوية الأزهرية أثناء الامتحانات

ظهرت الآن .. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 وخطوات الحصول عليها

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

رابط رسمي الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 عبر بوابة الأزهر الشريف للنتائج

التوقيت الشتوي

انتهاء التوقيت الصيفي 2026 بتأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا في هذا الموعد

البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار.. مفاجأة سارة قبل اجتماع لجنة تسعير الطاقة في أكتوبر

امتحانات الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس .. رابط الاستعلام الرسمي

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| مؤشرات النجاح 80٪؜.. تفاصيل جديدة عن نتيجة الثانوية العامة

شيخ الأزهر يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية

ننشر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية

ترشيحاتنا

حصى الكلى

حصى الكلى.. إليك الأسباب والأعراض والعلاج

الوالد وابنته

على أنغام المريلة الكحلي.. أب يخطف القلوب برقصة مؤثرة بحفل زفاف ابنته

ممارسة الرياضة

أفضل توقيت لممارسة الرياضة خلال الأيام شديدة الحرارة

بالصور

مع هنا الزاهد .. منة شلبي تستعرض رشاقتها بـ لوك لافت

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

إرهاب المستوطنين.. تدمير وحرق ممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية .. صور

جرائم المستوطنين
جرائم المستوطنين
جرائم المستوطنين

فستان صيفي.. ياسمين رئيس تثير الجدل بصورها

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

عمليات إخماد مستحيلة لحرائق إسبانيا وفرنسا .. وقتيل في فالنسيا | صور

حرائق الغابات
حرائق الغابات
حرائق الغابات

فيديو

أزمة ملكة جمال مصر إيريني يسري

رفضت تسليم التاج .. ملكة جمال مصر «إيريني يسري» تتوعد بكشف مفاجآت | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد