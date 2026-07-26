أغلى من المتوقع.. «جوجل» ترفع سعر هاتف Pixel 11 القادم

أكّدت تصريحات رسمية صادرة عن شركة "جوجل" (Google) ونشرها موقع "أندرويد أثوريتي" (Android Authority) اتجاه الشركة لتطبيق زيادات سعرية مباشرة على أحدث أجيال هواتفها المرتقبة "بيكسل 11" (Pixel 11)، امتداداً إلى احتمالية رفع أسعار الهواتف المتاحة حالياً بالأسواق مثل "بيكسل 10 أي" (Pixel 10a).

تصريحات قيادات جوجل وأسباب "أزمة الذاكرة" العالمية

وبحسب ما ذكره موقع "أندرويد أثوريتي" التقني في مقابلة مع شكيل بركات (Shakil Barkat)، نائب رئيس شركة جوجل لشؤون الأجهزة والخدمات، تواجه الشركة ضغوطاً متزايدة جراء الارتفاع الحاد في أسعار الذواكر (RAM) وسلاسل التوريد الميدانية.

وذكر الموقع في تقريره أن جوجل حاولت استيعاب تقلبات التكلفة لفترة، إلا أن التغييرات السعرية أصبحت أمراً حتمياً وسيتم تطبيقها ديناميكياً لتتماشى مع واقع التوريد.

وأوضح التقرير الفني أن الزيادات لن تقتصر على هواتف Pixel 11 القادمة قبل مؤتمر "Made By Google" المقرر في 12 أغسطس، بل ستطال أيضاً الأجهزة المتاحة حالياً بالأسواق، وهو ما يهدد استمرار السعر الأساسي الحالي لهاتف Pixel 10a البالغ 499 دولاراً أمريكياً.

تسريبات الهيكل السعري لسلسلة هواتف Pixel 11

وأفادت البيانات المنشورة في التقرير بأن التسريبات الأخيرة تشير إلى أن سعر هاتف Pixel 11 الأساسي سيبدأ من 899 دولاراً أمريكياً، بزيادة قدرها 100 دولار عن الجيل السابق، وذلك بالتزامن مع إلغاء خيار سعة 128 جيجابايت وجعل سعة 256 جيجابايت الخيار الافتراضي لسلسلة الأجهزة.

وتشير التسريبات إلى أن سعر طراز Pixel 11 Pro سيبدأ من 1,099 دولاراً، وطراز Pixel 11 Pro XL سيبدأ من 1,299 دولاراً، بينما يتوقع أن يصل سعر الهاتف القابل للطي Pixel 11 Pro Fold إلى 1,899 دولاراً أمريكياً.

عروض الترويج والحلول البرمجية المقترحة من الشركة

وأشار التقرير الإخباري لموقع Android Authority إلى أن شركة جوجل تسعى للحد من تأثير هذه الارتفاعات من خلال الاستمرار في تقديم عروض الاستبدال (Trade-ins)، والخصومات الترويجية، والحزم المدمجة للمستهلكين عند الشراء.

وأضاف التقرير أن جوجل تعمل بالتوازي على تحسين كفاءة استهلاك ذاكرة العشوائية داخل نظام أندرويد لتعزيز الأداء العام، بانتظار الإعلان الرسمي الشامل عن كافة التفاصيل والأسعار النهائية خلال مؤتمرها المرتقب في أغسطس.