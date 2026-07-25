إدارة المخلفات: التوسع في «الجمع السكني» 100%.. والقطاع الخاص يتفوق على الحكومة بمنظومة النظافة

أكد ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة التنمية المحلية والبيئة، أن الجهاز يدرس حاليًا التوسع مع شركات القطاع الخاص العاملة في منظومة النظافة بالقاهرة والمحافظات، بهدف الوصول إلى تغطية كاملة لخدمة «الجمع السكني»، باعتبارها الحل الأساسي للقضاء على أزمة تراكم القمامة والحد من ظاهرة «النباشين».

تنظيم إدارة المخلفات

وأوضح عبد الله، خلال لقائه ببرنامج "الصورة" المذاع على قناة النهار وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن جهاز تنظيم إدارة المخلفات، الذي أُنشئ قبل ست سنوات، يختص بالتخطيط والرقابة وليس التنفيذ، حيث يتولى إعداد الخطط الخاصة بمنظومة إدارة المخلفات، وتقسيم مناطق الخدمة، ووضع كراسات الشروط والمواصفات، ومتابعة تنفيذ المنظومة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الجهاز يضم نحو 50 موظفًا فقط.

تطوير منظومة النظافة

وأضاف أن الجهاز أعد منذ بداية عمله مخططًا متكاملًا لجميع المحافظات، تضمن حصر كميات المخلفات، وتحديد احتياجات كل محافظة، ودراسة عقود التشغيل وتكلفة الخدمة وآليات تنفيذها، بما يضمن تطوير منظومة النظافة وفق احتياجات كل منطقة.

وأشار إلى أن محافظة القاهرة كانت نقطة البداية في تنفيذ هذا المخطط، حيث جرى تقسيمها إلى مناطق جغرافية، تتولى شركات خاصة مسؤولية النظافة في عدد منها، بينما تقوم هيئة النظافة والتجميل وشركة نهضة مصر بإدارة المناطق الأخرى.

إدارة منظومة النظافة

وأكد أن التجربة العملية أثبتت تفوق القطاع الخاص في إدارة منظومة النظافة مقارنة بالجهات الحكومية، موضحًا أن الشركات الخاصة تتمتع بمرونة أكبر في التشغيل، وتعتمد على عمالة مدربة، كما تقدم حوافز أفضل للعاملين، وهو ما ينعكس على مستوى الأداء وجودة الخدمة.

وأضاف أنه رغم وجود بعض الملاحظات على أداء شركات القطاع الخاص، فإن الجهاز يعمل بالتنسيق مع محافظة القاهرة وهيئة النظافة والتجميل على معالجة أوجه القصور، مشيرًا إلى أن قانون تنظيم إدارة المخلفات ينص على إتاحة دور أكبر للقطاع الخاص في إدارة المنظومة.

تشويه المظهر الحضاري

وشدد رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات على أن «الجمع السكني» يمثل الحلقة الأهم في حل أزمة القمامة، موضحًا أن إلقاء المخلفات في الشوارع يفتح المجال أمام ظاهرة «النباشين» ويؤدي إلى تشويه المظهر الحضاري.

وكشف أن الجهاز يبحث حاليًا التوسع في تطبيق نظام الجمع السكني بالشراكة مع شركات القطاع الخاص في القاهرة والمحافظات، للوصول إلى تغطية الخدمة بنسبة 100%، بما يضمن جمع المخلفات مباشرة من المنازل قبل وصولها إلى الشوارع، ويسهم في القضاء على بؤر تراكم القمامة وتحسين مستوى النظافة في مختلف المحافظات.