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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استجابة لشكاوى المواطنين.. محلية نجع حمادي ترفع 47 طن مخلفات من ترعة الشيخ حمد

ترعة الشيخ حمد
ترعة الشيخ حمد
يوسف رجب

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بالاستجابة الفورية لشكوى أهالي منطقة الشيخ حمد بقرية الرئيسية التابعة للوحدة المحلية لقرية الحلفاية، بمركز ومدينة نجع حمادي، حول تراكم كميات كبيرة من القمامة والمخلفات، والحيوانات النافقة بمياه الترعة، والتي تتسبب في تهديد الصحة العامة والبيئة.

وأسفرت جهود الحملة، تحت إشراف حسين الزمقان، رئيس مركز ومدينة نجع حمادي، عن رفع أكثر من 47 طناً من القمامة، والمخلفات الصلبة، والحيوانات النافقة، في استجابة سريعة للأجهزة التنفيذية للتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين، بمتابعة مساعد فارس، رئيس الوحدة المحلية لقرية الحلفاية.

وأكد رئيس المركز، أن الوحدة المحلية لن تتهاون مع أي شخص يثبت قيامه بإلقاء القمامة، أو المخلفات، أو مخلفات الصرف الصحي بالترع والمصارف، مشدداً على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، للحفاظ على المجاري المائية وحماية البيئة.

كما دعا الزمقان، المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية، والإبلاغ عن أي مخالفات، مؤكداً أن الحفاظ على البيئة مسؤولية مشتركة، وأن الوحدة المحلية ستواصل حملاتها الميدانية لتوفير بيئة نظيفة وآمنة تليق بأهالي مركز ومدينة نجع حمادى.
 

وكانت الصفحة الرسمية لمحافظة قنا، تلقت شكوى تفيد تراكم كميات كبيرة من القمامة والمخلفات، والحيوانات النافقة بمياه الترعة، والتي تتسبب في تهديد الصحة العامة والبيئة.
 

قنا قرية الرئيسية الحيوانات النافقة الصحة العامة نجع حمادى أخبار قنا

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