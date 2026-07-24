تأمين صحي قنا: توفير كميات أنسولين ولأول مرة مضخات حديثة للأطفال المستحقين

أعلن الدكتور محمد مصطفى، مدير عام فرع جنوب الصعيد للتأمين الصحي بقنا، ضخ وتوفير كميات من عقار الإنسولين بمركز السكر وعيادات التأمين الصحي بمركز قنا، لتلبية احتياجات المرضى والمترددين على تلك المنافذ.



وأضاف مدير عام التأمين الصحى بقنا، مع التأكيد على انتظام عملية الصرف وتوافر المخزون الاستراتيجي للكفاية المستمرة دون أي نقص.

وأكد مصطفى، بأنه سيتم استكمال توفير كافة الحصص المقررة بباقي مراكز المحافظة تباعاً مع بداية الأسبوع المقبل، في إطار حرص الهيئة على تلبية احتياجات المرضى وتوفير المخزون الدوائي اللازم بشكل مستمر.

وكشف مدير الفرع التأمين الصحي بقنا، أنه في سابقة تعد هي الأولى من نوعها بالتأمين الصحي بمحافظة قنا، تم توفير مضخات الإنسولين حديثة التقنية لأطفال السكري الحاصلين على أحكام قضائية.

وتابع مصطفى، حيث تم تخصيص مركز السكر بمدينة قنا، لصرف تلك المضخات، بما يسهم بشكل ملموس في تحسين جودة حياة الأطفال المرضى وتجنيبهم مضاعفات المرض.





