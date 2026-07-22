محافظ قنا يوجه بوضع خطة واضحة للنهوض بالمستشفى العام

عقد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، اجتماعا موسعاً مع الدكتور أحمد الصادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، والدكتور محمد حسن طايع، مدير مستشفى قنا العام، ورؤساء الأقسام، وبحضور عدد من القيادات التنفيذية، لبحث سبل النهوض بالعملية الصحية بالمستشفى.

وأكد محافظ قنا، ضرورة التكاتف والتعاون والعمل بشكل جماعي، من أجل توفير خدمات طبية تليق بأهالي المحافظة، مشدداً على تقديم الدعم الكامل لكافة القطاعات الصحية، وتذليل جميع العقبات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف مراكز وقرى المحافظة.

وأوضح محافظ قنا، بأنه يتم التواصل مع كل المستويات بالدولة من أجل توفير الاحتياجات اللازمة، مشيرًا إلى ضرورة النهوض بالمستوى الإداري للمستشفى من خلال وضع خطة واضحة تهدف إلى الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، وتسهيل الإجراءات على المترددين، بما يحقق التغيير الملموس الذي يطمح إليه أبناء المحافظة.

وأشار الببلاوي، إلى أن ما يهمنا هو رضا الأهالي في المحافظة، فالمواطن هو المقياس الحقيقي لنجاح أي منظومة، مشدداً على أن جميع الجهود المبذولة في مختلف القطاعات تستهدف بالأساس تلبية تطلعات المواطنين وتحسين جودة حياتهم اليومية.

وأضاف محافظ قنا، أننا نكن كل تقدير واحترام للدكتور محمد الديب، طوال فترة عمله الماضية، وكان لابد من ضخ دماء جديدة للارتقاء بالأداء ومواجهة التحديات بروح جديدة وأفكار مبتكرة تصنع فارقاً ملموساً على أرض الواقع.

واستمع الببلاوي، إلى مطالب رؤساء الأقسام، لبحث تذليل العقبات، مشيداً بجهود الكوادر الطبية والإدارية، مشدداً على أن باب المحافظة مفتوح دائماً لدعم أي أفكار أو مبادرات من شأنها الارتقاء بأسلوب العمل وحل المشكلات بشكل علمي مدروس.



