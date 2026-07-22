قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مضيق هرمز يهدد سوق الألومنيوم العالمية بعجز متزايد
قيادي بـ مستقبل وطن: ثورة 23 يوليو أرست دعائم الدولة الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل المسيرة
كيف نجح البنك الأهلي في ترسيخ معايير السلامة الصحية من خلال شراكة طبية متخصصة؟
ذروة الصيف .. تحذير عاجل من موجة شديدة الحرارة الساعات المقبلة
تحذيرات إسرائيلية من سباق نووي بالمنطقة.. مسئولون: نفوذ تل أبيب في واشنطن يتراجع
واللا: إسرائيل تراهن على إعادة التطبيع إلى قلب الصفقة النووية بين واشنطن والرياض
الخارجية الأمريكية: فرض عقوبات إضافية على الحكومة السودانية بسبب استخدام أسلحة كيميائية
قرار من وزارة التضامن بإقالة مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما
بعد زيادة أسعار آيباد وMacBook.. آبل تفاجئ العالم بخطة جديدة لتأجير أجهزتها
سعر الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي اليوم الأربعاء 22 يوليو
رغم تراجع الأسعار.. منتجو الدواجن يحذرون من الخسائر ويطالبون ببورصة حكومية
واللا العبري: الاتفاق النووي الأمريكي ـ السعودي يضع إسرائيل أمام أخطر معضلة إستراتيجية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مجلس نقابة أطباء قنا: كرامة الأطباء وسيادة القانون خط أحمر

مدير مستشفى قنا العام
مدير مستشفى قنا العام

أعرب مجلس نقابة أطباء قنا، عن استيائه واستنكاره لقرار محافظ قنا بإعفاء الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، من منصبه دون تحقيق أو تأنٍ لمعرفة الإمكانيات المتاحة أو دراسة لتبعيات القرار على المستشفى والمرضى، أو الوقوف على ما تحقق من إنجازات رغم ضعف الموارد والإمكانات.

وأوضح مجلس نقابة أطباء قنا ، بأن مستشفى قنا العام شهد خلال 11 عامًا أداءً وجهدًا غير مسبوق في خدمة المرضى، وإدخال تخصصات طبية لم تكن متاحة من قبل، إلى جانب محاولات مخلصة لتوفير الكوادر الطبية والتخصصات النادرة، بما أسهم في تخفيف معاناة المرضى وتقليل الحاجة إلى السفر للمحافظات الأخرى، فضلًا عن المرونة في إنهاء إجراءات العمليات والعلاج على نفقة الدولة للبسطاء من أبناء المحافظة.

وأكد مجلس نقابة نقابة أطباء قنا، بأن هناك تعسفًا واضحًا في اتخاذ القرار بهذه الصورة، بما يعكس غياب الآليات القانونية الواجبة، إذ صدر بصورة مفاجئة ودون الاستناد إلى تحقيقات موضوعية وشفافة توضح أسبابه المهنية، وهو ما يُعد إجحافًا بحق قيادة طبية أدارت واحدة من أكبر المؤسسات الصحية بالمحافظة، وقدمت خدماتها اليومية لآلاف المواطنين في ظل ظروف استثنائية وإمكانات محدودة.

وأشار بيان نقابة أطباء قنا، إلى أن احترام الكوادر الطبية وكرامة الأطباء هو احترام لأصحاب رسالة إنسانية، قدم خلالها الأطباء تضحيات كبيرة، ودفع الكثير منهم حياته ثمنًا لإنقاذ المرضى، وكان آخرها خلال جائحة كورونا التي قدم فيها الجيش الأبيض عشرات الشهداء.

وأضاف مجلس نقابة أطباء قنا، بأن التعامل مع القيادات الطبية والكوادر الصحية عبر قرارات إدارية مفاجئة، دون حوار مؤسسي أو تقييم منصف، يؤدي إلى نشر حالة من التذمر والإحباط بين أطباء المحافظة، ويضاعف الضغوط النفسية والإدارية الواقعة على الفرق الطبية التي تؤدي واجبها في ظل نقص الإمكانات.

وأشار مجلس نقابة أطباء قنا، إلى أن هذه الواقعة ليست الأولى، إذ سبقها ما حدث بمستشفى نقادة المركزي، حيث تعرض مدير المستشفى لتعنيف غير مبرر، وتم تحميله مسؤولية إخفاقات ومشكلات تتجاوز حدود اختصاصه وإمكاناته، وترتبط بجهات تنفيذية ومحلية أخرى، وهو ما أثار حينها استياءً واسعًا داخل الأوساط الطبية، ويؤكد ضرورة مراجعة أسلوب التعامل مع القيادات الطبية بما يحفظ كرامتها ويضمن تطبيق الإجراءات القانونية السليمة.

واختتم مجلس نقابة أطباء قنا، بيانه بالتأكيد على أن الدفاع عن الأطباء ليس دفاعًا عن أشخاص، وإنما عن كرامة المهنة وسيادة القانون واستقرار المنظومة الصحية، مطالبًا بأن تكون جميع القرارات المتعلقة بالقيادات الطبية قائمة على أسس موضوعية وإجراءات قانونية عادلة وشفافة، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على ثقة العاملين بالقطاع الصحي.
 

قنا نقابة أطباء قنا المستشفى العام مستشفى قنا العام رسالة إنسانية الجيش الأبيض أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 الأحد المقبل .. ماذا أعلنت التعليم؟

رسائل جروبات الغش

نتيجة الثانوية العامة 2026 ..حقيقة التلاعب في الدرجات بالكنترولات قبل ظهورها رسميا

أوائل الثانوية العامة 2026

أوائل الثانوية العامة 2026 ..تفاصيل عاجلة بشأنهم قبل أيام من إعلان النتيجة

اجتماع رئيس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم

إيلون ماسك

مليارات تتبخر في ليلة واحدة.. إيلون ماسك يخسر ما يُعادل ثروة 90% من قائمة «بلومبرج للمليارديرات»

اموال

ضحايا مستريح الأميرية: استولى على 150 مليون جنيه وهرب

حادث مطروح

بعد مصرع وإصابة 21 شخصا..الصور الأولى لحادث تصادم ميكروباص وميني باص عند كوبري فوكة

طالبات الأزهر

بقرار من المجلس الأعلى.. الأزهر يستعد لتطبيق نظام البكالوريا في المرحلة الثانوية

بالصور

هندسة عين شمس تحصد 5 جوائز دولية بمسابقة «‏Formula Student‏» وتتصدر العالم ‏في الذكاء الاصطناعي ‏

هندسة عين شمس
هندسة عين شمس
هندسة عين شمس

بالأسود.. رنا رئيس تخطف الأنظار بقوامها المثالى

بالاسود.. رنا رئيس تخطف الانظار بقوامها المثالى
بالاسود.. رنا رئيس تخطف الانظار بقوامها المثالى
بالاسود.. رنا رئيس تخطف الانظار بقوامها المثالى

زوجة مسلم بالأسود.. والمطرب: "أخونك إزاي وأنا معايا غزال"

زوجة مسلم تثير الجدل بفستان ملفت برفقته
زوجة مسلم تثير الجدل بفستان ملفت برفقته
زوجة مسلم تثير الجدل بفستان ملفت برفقته

عمرو دياب يطرح حبيتِك.. تعرف على تفاصيل الألبوم

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

فيديو

باسكال مشعلاني

باسكال مشعلاني تطرح «كيفك اليوم» عبر يوتيوب والمنصات الرقمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

المزيد