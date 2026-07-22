بسبب التستر والتقصير.. إجراء عاجل من تعليم قنا ضد إدارة مدرسة بنجع حمادي

أحالت الإدارة التعليمية بنجع حمادي، بمحافظة قنا، كل من مدير ووكيل مدرسة، ومسؤول أمن مدرسة إلى الشؤون القانونية للتحقيق، لبحث أوجه القصور في أداء الواجبات الوظيفية، وعدم الالتزام بالتعليمات المنظمة، إلى جانب عدم إخطار الإدارة التعليمية بالواقعة في حينها.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بقنا، بأن ذلك يأتي ردًا على ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي، حول واقعة منسوبة إلى إحدى المدارس بنجع حمادي، بشأن تعدي الطلاب على بعضهم البعض خلال امتحانات الدور الثاني دون تدخل إدارة المدرسة.





وأكد بيان التربية بقنا، بأن أي واقعة تمس سلامة الطلاب أو تخالف الضوابط والتعليمات يتم التعامل معها بمنتهى الجدية والحسم، دون تهاون أو استثناء.

وأشارت مديرية التربية والتعليم بقنا، إلى أن نتائج التحقيقات ستكون الفيصل في تحديد المسؤوليات، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية بحق كل من يثبت تقصيره، وفقًا لأحكام القانون واللوائح المنظمة.



وشددت مديرية التربية والتعليم بقنا، على التزامها الكامل بمبدأ الشفافية وسرعة التعامل مع جميع الوقائع، بما يضمن تحقيق الانضباط داخل المؤسسات التعليمية، والحفاظ على أمن وسلامة الطلاب.