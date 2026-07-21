قنا.. إزالة 12حالة تعدٍ على أملاك الدولة والزراعة بنجع حمادي

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، جهودها المكثفة للتصدي لكافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، من خلال تنفيذ الإزالات الفورية بكل حسم، حفاظًا على هيبة الدولة وتطبيقا للقانون، في إطار المتابعة المستمرة لإزالة المخالفات ومنع أي تعديات جديدة.

وأسفرت جهود الحملة تحت إشراف حسين الزمقان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي عن إزالة عدد 8 حالات تعدى على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 1625 مترًا، وذلك من خلال الوحدة المحلية لقرية الحلفاية برئاسة مساعد فارس، رئيس القرية، ضمن خطة المركز للتعامل الفوري مع جميع المخالفات.

وأوضح رئيس المركز، بأن التعديات عبارة عن أسوار مشيدة بالطوب الأبيض البلوك ومونة الأسمنت، بارتفاعات متفاوتة تراوحت بين متر ونصف و3 أمتار، حيث تم تنفيذ الإزالة بالكامل حتى مستوى سطح الأرض مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، استمرار حملات المتابعة والرصد للتصدي لأي تعديات في مهدها والحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.

وتابع زمقان، أن الوحدة المحلية لقرية الشعانية، برئاسة منال همام، نجحت في تنفيذ إزالة 4 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على أراضي أملاك الدولة بزمام القرية، بإجمالي مساحة 1225 مترًا مربعًا، وذلك بعد قيام عدد من المواطنين بالتعدي على الموقع المخصص لإقامة محطة رفع الصرف الصحي.





