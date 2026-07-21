قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عاجل | الكويت: هجمات استهدفت محطات الكهرباء وتحلية المياه
ارتفاع عدد ضحايا زلزال فنزويلا إلى 5278 قتيلًا
تفاصيل العرض الألماني لخطف شوبير من الأهلي| خاص
مستشفيات بنها الجامعية تنفي شائعة انفجار جهاز تكييف الباطنة: مجرد عطل فني والخدمة الطبية منتظمة
رئيس أركان الجيش الباكستاني يلتقي وزير الداخلية الإيراني
اطمن على الآخر.. أهمية شريحة الطفل التي تقدمها الدولة وكيفية الاستفادة
الحكومة: تطوير صناعة الغزل والنسيج يعزز تنافسية القطاع الصناعي ويعظم القيمة المضافة للقطن
بالأسماء.. مصرع 4 أشخاص وإصابة خامس في تصادم سيارتي نقل بالبحيرة
عاصفة تبدأ من المحيط.. هل يقود "النينيو" العالم لموجة حر غير مسبوقة؟
غيبوبة سكر..وفاة المحامي عصام البطاوي أثناء ترافعه داخل محكمة جنايات قنا
نبراس اهتدت به الأجيال| نواب: ثورة 23 يوليو بداية مرحلة جديدة لبناء الدولة الوطنية الحديثة وإعلاء الإرادة المصرية
ريال مدريد يستهدف ضم فيران توريس من برشلونة بعد تألقه في كأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قنا.. إزالة 12حالة تعدٍ على أملاك الدولة والزراعة بنجع حمادي

إزالة تعديات بقنا
إزالة تعديات بقنا
يوسف رجب

 واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، جهودها المكثفة للتصدي لكافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، من خلال تنفيذ الإزالات الفورية بكل حسم، حفاظًا على هيبة الدولة وتطبيقا للقانون، في إطار المتابعة المستمرة لإزالة المخالفات ومنع أي تعديات جديدة.

وأسفرت جهود الحملة تحت إشراف حسين الزمقان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي عن إزالة عدد 8 حالات تعدى على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 1625 مترًا، وذلك من خلال الوحدة المحلية لقرية الحلفاية برئاسة مساعد فارس، رئيس القرية، ضمن خطة المركز للتعامل الفوري مع جميع المخالفات.

وأوضح رئيس المركز، بأن التعديات عبارة عن أسوار مشيدة بالطوب الأبيض البلوك ومونة الأسمنت، بارتفاعات متفاوتة تراوحت بين متر ونصف و3 أمتار، حيث تم تنفيذ الإزالة بالكامل حتى مستوى سطح الأرض مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
 

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، استمرار حملات المتابعة والرصد للتصدي لأي تعديات في مهدها والحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.

وتابع زمقان، أن الوحدة المحلية لقرية الشعانية، برئاسة منال همام، نجحت في تنفيذ إزالة 4 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على أراضي أملاك الدولة بزمام القرية، بإجمالي مساحة 1225 مترًا مربعًا، وذلك بعد قيام عدد من المواطنين بالتعدي على الموقع المخصص لإقامة محطة رفع الصرف الصحي.
 


قنا أملاك الدولة الإزالات الفورية الرقعة الزراعية أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايناس صابر

مجنونة العوضي: أنا متأكدة أني هبقى مراته ومحدش هيحبه قدي

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة |ارتفاع نسب النجاح وحصول طلاب كثيرون على الدرجات النهائية

إمام عاشور

تفويض رسمي لآدم وطني.. تفاصيل مفاوضات الاتحاد السعودي مع إمام عاشور

موتيسبي

شبانة يكشف عن 3 قرارات مرتقبة من موتسيبي بشأن بطولات أفريقيا

مصطفى شوبير

فالنسيا يرد على أنباء التعاقد مع مصطفى شوبير من الأهلي

فوك رازوفيتش

تنظيم دفاعي وتحولات.. كيف يدير مدرب الزمالك الجديد المباريات؟

سعر الجنيه الذهب

انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026

الأرصاد

الأربعاء والخميس.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

ترشيحاتنا

النحاس يرتفع بدعم من نقص المعروض والطلب الصيني القوي رغم مخاوف الحرب بين أمريكا وإيران

النحاس يرتفع بدعم من نقص المعروض والطلب الصيني القوي رغم مخاوف الحرب بين أمريكا وإيران

سعر الجنيه الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026 في مصر

صورة تعبيرية

انخفاض عدد المصريين الحاصلين على موافقة للهجرة إلى الخارج

بالصور

طريقة عصير المانجو المنعش في المنزل

طريقة عصير المانجو المنعش في المنزل..
طريقة عصير المانجو المنعش في المنزل..
طريقة عصير المانجو المنعش في المنزل..

بفستان محتشم.. زوجة أحمد عبد الوهاب تخطف الأنظار من حفل زفاف شقيقتها

بفستان محتشم..زوجة أحمد عبد الوهاب تخطف الانظار من حفل زفاف شقيقتها
بفستان محتشم..زوجة أحمد عبد الوهاب تخطف الانظار من حفل زفاف شقيقتها
بفستان محتشم..زوجة أحمد عبد الوهاب تخطف الانظار من حفل زفاف شقيقتها

درة تثير الجدل بفستان صيفي لافت

درة تثير الجدل بفستان صيفي ملفت
درة تثير الجدل بفستان صيفي ملفت
درة تثير الجدل بفستان صيفي ملفت

أبيض X أسود.. صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن

صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن
صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن
صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن

فيديو

وعود لاعيبة إسبانيا

وعدوا بأشياء مجنونة قبل النهائي.. فهل ينفذ نجوم إسبانيا ما قالوه؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب : مصر .. حضور يصنع المشهد وإسبانيا تعانق اللقب

المزيد