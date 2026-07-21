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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين قنا يضبط 2703 عبوة أغذية فاسدة ومنتهية الصلاحية

مضبوطات تموينية
مضبوطات تموينية
يوسف رجب

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء، 2703 عبوة سلع غذائية متنوعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملة تفتيشية مكبرة تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، وبقيادة حسن القط، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، لإحكام الرقابة على الأسواق ومحاربة صور الغش التجاري.

وقال حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، إن الحملة نجحت في التحفظ على كميات كبيرة من المشروبات والعصائر الفاسدة شملت 107 زجاجة عصير و48 علبة كانز و3 زجاجات مياه غازية.

وتابع القط، بالإضافة إلى ضبط سلع تموينية أساسية غير صالحة للاستخدام تضمنت 49 زجاجة زيت طعام، و43 علبة جبنة، و36 كيس سمنة، و17 كيس لسان عصفور، مما كان يشكل خطراً مباشراً على صحة المواطنين.

وأضاف وكيل وزارة التموين بقنا، بأن المضبوطات شملت أيضاً كميات ضخمة من المقرمشات والحلويات منتهية الصلاحية تمثلت في 350 كيس شيبسي و240 قطعة كيك، و120 قطعة شوكولاتة وحلويات، و48 كيس مارشميلو، إلى جانب التحفظ على مستلزمات غذائية أخرى شملت 790 كيس قهوة مصر كافيه و500 كيس كاتشب و450 كيس ذرة مجروش، و52 كيس نشا.
 

وأشار القط، إلى تحرير المحاضر القانونية اللازمة ضد المخالفين وإحالة الوقائع المضبوطة إلى الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.


قنا تموين قنا أغذية فاسدة هيئة سلامة الغذاء حملة تفتيشية وزارة التموين

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