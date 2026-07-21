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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ الغربية في جولة مفاجئة بكفر الزيات بين المواطنين لهذا السبب | صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أجرى اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية جولة ميدانية مفاجئة بمدينة كفر الزيات، تفقد خلالها عددًا من الشوارع لمتابعة مستوى أعمال النظافة اليومية ورفع الإشغالات، والوقوف على الحالة العامة بالشوارع، وذلك في إطار حرصه على المتابعة الميدانية المستمرة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. 

جولة ميدانية محافظ الغربية 

ووجه المحافظ بضرورة استمرار حملات النظافة على مدار اليوم وعدم السماح بعودة أي إشغالات تعوق حركة المواطنين أو تشوه المظهر الحضاري للمدينة،جاء ذلك بحضور الأستاذ ممدوح النجار رئيس مركز ومدينة كفر الزيات.

وخلال جولته، حرص المحافظ على التوقف بين المواطنين والاستماع إلى آرائهم ومطالبهم، حيث أكد أن باب المحافظة مفتوح دائمًا أمام الجميع، وأن الهدف من الجولات الميدانية هو التعرف على احتياجات المواطنين من أرض الواقع والعمل على الاستجابة لها سريعًا. 

تحسين خدمات المواطنين 

كما أعرب عدد من الأهالي عن سعادتهم بما شهده كورنيش كفر الزيات من تطوير، مؤكدين أنه أصبح متنفسًا حضاريًا تستمتع به الأسر والأطفال خلال فصل الصيف، ليؤكد المحافظ أن الحفاظ على هذا الإنجاز مسئولية مشتركة، مضيفًا: “نحن موجودون في الشارع من أجلكم، ونعمل بكل جهد لتقديم خدمة تليق بأهالينا.”

تفعيل التصالح 

كما تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي المركز التكنولوجي بمجلس مدينة كفر الزيات، وتابع سير العمل بملفات التصالح في مخالفات البناء، واستمع إلى عدد من المواطنين المترددين على المركز للتعرف على أي معوقات تواجههم، موجهًا بسرعة إنهاء الإجراءات وتقديم جميع أوجه التيسير للمواطنين، مع الالتزام بحسن الاستقبال وسرعة الإنجاز، بما يحقق منظومة خدمية أكثر كفاءة وجودة.

تزايد المواطنين 

وفي ختام الجولة، أكد محافظ الغربية أن الحفاظ على مستوى النظافة بالشوارع والميادين والكورنيش يمثل أولوية خلال الفترة الحالية، خاصة مع الإقبال المتزايد من المواطنين على المتنزهات والأماكن العامة خلال فصل الصيف، مشددًا على استمرار المتابعة اليومية ورفع أي ملاحظات أو إشغالات أولًا بأول، بما يضمن توفير بيئة نظيفة وآمنة ومظهر حضاري يليق بمدينة كفر الزيات وأبنائها.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي رفع كفاءة الخدمات جولة كورنيش كفر الزيات

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