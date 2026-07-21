هل يوافق تامر حسني؟ أنغامي تسعى لطرح ألبوم مش هتكرر حصريًا على منصتها

تشهد الساعات الأخيرة مفاوضات مكثفة بين منصة أنغامي والنجم تامر حسني بشأن الحصول على حقوق الطرح الحصري لألبومه الجديد "مش هتكرر"، والذي يُنتظر صدوره خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن المفاوضات لا تزال مستمرة، وفي حال التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين، سيتم إصدار الألبوم حصريًا عبر منصة أنغامي خلال ساعات.

ويشهد ألبوم "مش هتكرر" تعاونًا مع نخبة من أبرز صناع الأغنية في الوطن العربي، إذ يشارك في كتابة أغانيه كل من: أمير طعيمة، تامر حسين، أحمد المالكي، مصطفى ناصر، مصطفى حدوتة، ومحمد القاياتي.

أما الألحان، فيتعاون فيها تامر حسني مع كل من: عمرو مصطفى، محمد يحيى، عزيز الشافعي، إيهاب عبد الواحد، بلال سرور، وكريم محسن.

ويتولى التوزيع الموسيقي للألبوم كل من: عادل حقي، جلال فهمي، النابلسي، جلال الحمداوي، شريف مكاوي، خالد نبيل، أحمد عبد السلام، يحيى يوسف، كلوبكس، إلهامي دهيمة، وأحمد حسام.

جمهور تامر حسني، يترقب الإعلان الرسمي عن موعد طرح "مش هتكرر"، الذي يُعد من أكثر الألبومات المنتظرة خلال الموسم، في ظل حالة الترقب الكبيرة التي تسبق الكشف عن تفاصيله النهائية.