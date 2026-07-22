الأرصاد تكشف حقيقة درجات الحرارة تحت الشمس.. شاهين: الموجة الحارة تبلغ ذروتها اليوم وغدًا

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام الإدارة المركزية للتنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حقيقة الفارق بين درجات الحرارة المعلنة رسميًا وما يشعر به المواطنون تحت أشعة الشمس، مؤكدًا أن القياسات الصادرة عن الهيئة يتم رصدها وفق المعايير الدولية داخل الظل.

القياسات الرسمية المعتمدة

وأوضح شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، أن درجات الحرارة التي يتم الإعلان عنها تمثل القياسات الرسمية المعتمدة، بينما تختلف درجات الحرارة تحت أشعة الشمس المباشرة من مكان إلى آخر وفق طبيعة كل منطقة، سواء كانت أسطحًا أسفلتية أو مناطق زراعية أو صحراوية، لذلك لا يمكن تحديد رقم ثابت لدرجة الحرارة في الشمس.

وأشار مدير عام الإدارة المركزية للتنبؤات إلى أن موجات الطقس شديدة الحرارة أصبحت ظاهرة عالمية مرتبطة بالتغيرات المناخية، لافتًا إلى أن العديد من دول العالم شهدت خلال الفترة الأخيرة ارتفاعات قياسية في درجات الحرارة، كما سجلت بعض الدول الأوروبية حالات وفاة نتيجة موجات الحر الشديدة.

وأضاف شاهين أن صيف العام الحالي يشهد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة مقارنة بالمعدلات الطبيعية، لكنه أكد أن صيف العام الماضي كان أكثر حرارة من الموسم الحالي.

استمرار ارتفاع درجات الحرارة

وأكد أن الموجة الحارة التي تشهدها البلاد حاليًا تصل إلى ذروتها اليوم وغدًا، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الإحساس بحرارة الطقس بسبب ارتفاع نسب الرطوبة.