ذروتها اليوم وغدا .. الأرصاد تكشف موعد انكسار موجة الطقس الحار

كشف الدكتور محمود القياتي، نائب مدير المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم وارتفاع درجات الحرارة المستمر.

وقال خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد حاليا أول أطول موجة طقس حار خلال صيف هذا العام، منوها بأن الموجة مستمرة حتي يوم السبت القادم.

ولفت إلى أن اليوم وغدا هم ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، لتكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة، وعليه تكون الأجواء شديدة الحرارة صباحا.

وأضاف أن درجات الحرارة ليلا ستكون مرتفعة نتيجة زيادة نسبة الرطوبة، مشيرا إلى أن درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت.

وأوضح أنه من المتوقع انكسار موجة الطقس الحار بداية من يوم الأحد لتسجل 35 درجة، مع وجود سحب منخفضة على السواحل الشمالية.