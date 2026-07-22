موجة الحر ترفع خطر الإجهاد الحراري.. تحذير طبي من ضربة شمس تهدد الحياة

مع استمرار الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، تتزايد التحذيرات الطبية من المخاطر الصحية الناتجة عن التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الذروة، ويؤكد الأطباء أن الإجهاد الحراري يعد أولى مراحل التأثر بالحرارة المرتفعة، وقد يتطور سريعًا إلى ضربة شمس تهدد الحياة إذا لم يتم التعامل معه بشكل صحيح وفي الوقت المناسب.

الإجهاد الحراري يسبق ضربة الشمس

أكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، أن ارتفاع درجات الحرارة يزيد من احتمالات الإصابة بالإجهاد الحراري، لا سيما لدى الأشخاص الذين يتعرضون لأشعة الشمس لفترات طويلة.

وأوضح أن الإجهاد الحراري يمثل المرحلة التي تسبق الإصابة بضربة الشمس، مشيرًا إلى أن تجاهل أعراضه قد يؤدي إلى تدهور الحالة الصحية بشكل خطير.

اضطرابات عصبية قد تصل إلى الإغماء

وأشار الحداد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن ارتفاع حرارة الجسم يؤثر على الجهاز العصبي، حيث يرسل المخ إشارات قد تتسبب في فقدان الاتزان والشعور بالدوخة، وقد يتطور الأمر إلى الإغماء، قبل الوصول إلى مرحلة ضربة الشمس.

وأضاف أن بعض الحالات قد تستدعي نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وتعويض السوائل والأملاح المفقودة من خلال المحاليل الوريدية.

أعراض تستدعي التدخل السريع

وأوضح استشاري الحساسية والمناعة أن الإجهاد الحراري يبدأ بظهور أعراض واضحة، أبرزها ارتفاع درجة حرارة الجسم، والإعياء الشديد، والدوخة، مؤكدًا أن استمرار هذه الأعراض دون تدخل سريع قد يؤدي إلى الإصابة بضربة شمس، وهي حالة طبية طارئة قد تهدد حياة المريض.

نصائح للوقاية من مخاطر الحرارة

وشدد الحداد على أهمية الإكثار من شرب المياه على مدار اليوم للحفاظ على ترطيب الجسم، خاصة في الأجواء الحارة.

كما نصح بأنه في حال تعرض شخص لهبوط نتيجة ارتفاع الحرارة، يجب نقله إلى مكان بارد، والعمل على تبريد جسمه ووضع الماء على رأسه، مع ضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خصوصًا خلال ساعات الذروة، للحد من خطر الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس.