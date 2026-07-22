رئيس قطاع الناشئين بالاتحاد السكندري: أزمة مكاري أُخذت أكبر من حجمها

أكد محمد نور رئيس قطاع الناشئين بنادي الاتحاد السكندري، أن أزمة اللاعب مكاري أُخذت أكبر من حجمها، مشددًا على أن الحديث الذي دار بين الكابتن ساري واللاعب كان "كله هزار في هزار"، ولا يحمل أي إساءة.

وأوضح نور في تصريحات لبرنامج مودرن سبورتس تقديم الإعلامي هاني حتحوت على قناة مودرن، أن مجلس إدارة الاتحاد السكندري تواصل مع أسرة اللاعب لاحتواء الموقف، مؤكدًا أن اللاعب اجتاز المرحلة الثالثة من الاختبارات وتم قبوله بالفعل ضمن اختبارات النادي.

وأضاف رئيس قطاع الناشئين أن والد اللاعب سيتواجد في مقر نادي الاتحاد السكندري، لاستكمال الإجراءات.

في سياق آخر قرر جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة فتح تحقيق فوري و عاجل للتأكد من صحة ما اثير علي وسائل الاعلام المختلفة عن شكوي احدي أولياء الأمور باستبعاد نجلها من اختبارات كرة القدم بنادي الاتحاد السكندري ، بسبب اسمه وفق ما اثير في وسائل الاعلام .

وزعمت والدة اللاعب عن رفض النادي للاعب بسبب اسمه، فيما قرر وزير الشباب والرياضة بشكل فوري وعاجل التحقق من الأمر.

كما امر جوهر نبيل في حال التأكد من صحة الشكوي فستقوم وزارة الشباب والرياضة بايقاف المتسبب في هذا الأمر فورا وإحالته للتحقيق الفوري لاتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية حياله في هذا الشأن وحرمانه من مزاوله اي نشاط رياضي مستقبلا .